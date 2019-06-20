0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Basketbolda sezonun en büyüğü belli oluyor

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde yarınki 7. ve son maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak- Ev sahibi konumunda olacak Anadolu Efes, 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak- Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek- Sarı-lacivertli ekip, mutlu sona ulaşması durumunda İTÜ ve Anadolu Efes'in ardından 4 sezon üst üste kupayı kazanan 3. takım olacak- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman 4, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise 5. şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor

20 Haziran 2019 Perşembe 11:05
GRAFİKLİ - Basketbolda sezonun en büyüğü belli oluyor


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - 2018-2019 sezonunun yarın sona ereceği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak, Fenerbahçe Beko ise şampiyonluk serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Türkiye'nin en üst düzey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, play-off final serisinde normal sezon ikincisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor.

Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-3 beraberlik bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın oynanacak serinin 7. ve son maçını kazanan takım, 2018-2019 sezonu şampiyonu olacak.


- Anadolu Efes, 9 sezondur şampiyonluğa hasret


Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor.

1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi.

Lacivert-beyazlı takım, yarın rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkaracak.


- Fenerbahçe, seriyi sürdürme hedefinde


Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, yarınki maçta Anadolu Efes'i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak.

Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak.

1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.


- Ataman, 4. şampiyonluğu kovalıyor


Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.


- Obradovic, Mahmuti ve Baturalp'i geçmek için sahada


Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Obradovic, takımının yarınki maçı kazanması durumunda 5. kez mutlu sona ulaşacak.

Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli başantrenör, kupayı kaldırması durumunda, ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez mutlu sona ulaşarak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak.


- Obradovic'in gözü Mahmuti'nin rekorunda


Fenerbahçe Beko yarın Süper Lig şampiyonu olursa başantrenör Obradovic de adını Türk basketbol tarihine yazdıracak.

Sarı-lacivertli ekibin başında önemli başarılar elde eden Sırp çalıştırıcı, bu sezon da şampiyonluk yaşaması durumunda 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmış olacak.

Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek.

Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör durumundaki Oktay Mahmuti, adını Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaşmıştı.


- Şampiyonluk yaşayan takım ve antrenörler


Basketbol Süper Ligi'nin 52 yıllık tarihinde sezonlara göre mutlu sona ulaşan takımlar ve şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar:

Sezon Şampiyon Antrenör
1966-67 Altınordu Samim Göreç
1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp
1968-69 GalatasarayPetar Sinemov
1969-70 İTÜMehmet Baturalp
1970-71 İTÜŞengün Kaplanoğlu
1971-72 İTÜSamim Göreç
1972-73 İTÜÖner Şaylan
1973-74 MuhafızgücüArmağan Asena
1974-75 BeşiktaşCavit Altunay
1975-76 EczacıbaşıAydan Siyavuş
1976-77 EczacıbaşıAydan Siyavuş
1977-78 EczacıbaşıAydan Siyavuş
1978-79 Efes PilsenFaruk Akagün
1979-80 EczacıbaşıAydan Siyavuş
1980-81 EczacıbaşıAydan Siyavuş
1981-82 EczacıbaşıAydan Siyavuş
1982-83 Efes PilsenRıza Erverdi
1983-84 Efes PilsenAydan Siyavuş
1984-85 GalatasarayNur Germen
1985-86 GalatasarayFehmi Sadıkoğlu
1986-87 KarşıyakaNadir Vekiloğlu
1987-88 EczacıbaşıMehmet Baturalp
1988-89 EczacıbaşıMehmet Baturalp
1989-90 GalatasarayFaruk Akagün
1990-91 FenerbahçeÇetin Yılmaz
1991-92 Efes PilsenAydın Örs
1992-93 Efes PilsenAydın Örs
1993-94 Efes PilsenAydın Örs
1994-95 ÜlkersporÇetin Yılmaz
1995-96 Efes PilsenAydın Örs
1996-97 Efes PilsenAydın Örs
1997-98 ÜlkersporÇetin Yılmaz
1998-99 TOFAŞJasmin Repesa
1999-00 TOFAŞTolga Öngören
2000-01 ÜlkersporMurat Didin
2001-02 Efes PilsenOktay Mahmuti
2002-03 Efes PilsenOktay Mahmuti
2003-04 Efes PilsenOktay Mahmuti
2004-05 Efes PilsenOktay Mahmuti
2005-06 ÜlkersporMurat Özyer
2006-07 Fenerbahçe ÜlkerAydın Örs
2007-08 Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2008-09 Efes PilsenErgin Ataman
2009-10 Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2010-11 Fenerbahçe ÜlkerNeven Spahija
2011-12 Beşiktaş MilangazErgin Ataman
2012-13 Galatasaray Medical ParkErgin Ataman
2013-14 Fenerbahçe ÜlkerZeljko Obradovic
2014-15Pınar KarşıyakaUfuk Sarıca
2015-16Fenerbahçe Zeljko Obradovic
2016-17Fenerbahçe

Zeljko Obradovic

2017-18Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:05
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Fenerbahçe
  5. SÜPER LİG
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  7. Zljko Obradovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek
    1. Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş..
    3. Buca’da sokak hayvanlarına su ve gıda..
    4. Akfen ‘Yenilenebilir Enerji’yle 2 ödül..
    5. Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut:..
    6. Kafkas Üniversitesi’nde, “Aşıklık..
    7. Hanımeli Osmanlı Sokağı esnaf tedirgin
    8. Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı..
    9. Hal Köprülü Kavşak yeşilleniyor
    10. Dünya starları İstanbul yaz..
    11. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    12. Naksan ihracatta rüştünü ispatladı
    13. "Türkiye bizim için çok iyi bir seçim"
    14. Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği..
    15. Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada..
    16. Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe..
    17. İhracat şampiyonları listesine 155..
    18. Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
    19. Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde..
    20. Türkiye-İran hudut güvenliği..
    21. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla..
    22. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    23. Mariana’ydı, “Meryem” oldu
    24. Esenyurt’ta üretiyor dünyaya..
    25. Su kanalına giren otomobil 85 metre..
    26. Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    27. İki markada yaz kampanyası
    28. Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler..
    29. Egea Gençler Kupası Eskişehir'de
    30. Okul gıdası logosunun detayları belli..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!