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GRAFİKLİ - Basketbolda Dünya Kupası başlıyor

- Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası, yarın 4 grupta oynanacak maçlarla başlayacak- Turnuvada 8 grupta yer alacak 32 takım, 15 Eylül'deki final için mücadele edecek - E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile karşılaşacak Türkiye, turnuvadaki ilk maçını 1 Eylül'de Japonya ile oynayacak

30 Ağustos 2019 Cuma 09:53
GRAFİKLİ - Basketbolda Dünya Kupası başlıyor


İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası, yarın 4 grupta oynanacak maçlarla başlayacak.

Çin'in 8 şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Son iki sırada yer alacak ekipler ise 17-32'ncilik klasman maçları oynayacak.

Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele hakkı yakalayacak. Çeyrek finalde rakiplerini eleyecek 4 ülke ise adını yarı finale yazdıracak. Finale yükselecek iki ekip ise 15 Eylül Pazar günü başkent Pekin'de dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak.

Dünya Kupası'nda maçlar Pekin'in yanı sıra Wuhan, Guangzhou, Foshan, Şanghay, Nanjing, Shenzen ve Dongguan kentlerinde oynanacak.

Organizasyonda maçlar S Sport ve NTV'den naklen yayınlanacak. Türkiye'nin bütün maçları NTV'den ekrana gelecek.


- Gruplar


Organizasyonda gruplarda mücadele edecek milli takımlar şunlar:

A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin

B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan

E Grubu: Türkiye, ABD, Japonya, Çekya

F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ

G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün

H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya


- Türkiye'nin maç programı


2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı (TSİ) şu şekilde:

1 Eylül Pazar:

11.30 Türkiye - Japonya

3 Eylül Salı:

15.30 ABD - Türkiye

5 Eylül Perşembe:

11.30 Türkiye - Çekya


- Kupanın ilkleri


Turnuvanın 18'incisine Çin ilk defa ev sahipliği yapacak.

Geçmiş yıllarda en fazla 24 takımla gerçekleştirilen organizasyon bu yıl ilk kez 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek.

E Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden olan Çekya'nın yanı sıra F Grubu'nda mücadele edecek Karadağ, Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek.

A Grubu'nda yer alan Polonya, 1967'deki turnuvadan 52 yıl sonra ikinci kez Dünya Kupası'nda yer almayı başardı.


- 7 takım olimpiyat hakkı yakalayacak


2019 FIBA Dünya Kupası'nda 7 takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı elde edecek.

Statüye göre Çin'deki organizasyonda Avrupa ve Amerika kıtası adına en iyi dereceyi yapacak ikişer takım, olimpiyat vizesi alacak. Afrika, Asya ve Okyanusya'dan ise aynı başarıyı yakalayacak birer takım, Tokyo'da doğrudan mücadele hakkını kazanacak.

Turnuva'da ayrıca 16 takım, olimpiyat elemelerinde yer almak için mücadele edecek.


- İlk gün programı


Turnuvada yarın A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynayacak.

İlk günün maç programı (TSİ) şöyle:

A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)

11.00 Polonya-Venezuela

15.00 Fildişi Sahili-Çin


B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)

11.30 Rusya-Nijerya

15.30 Arjantin-Güney Kore


C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)

11.30 İran-Porto Riko

15.30 İspanya-Tunus


D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Merkezi - Foshan)

10.30 Angola-Sırbistan

14.30 Filipinler-İtalya


- Türkiye'nin ilk maçı 1 Eylül'de


Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki karşılaşmalar ise 1 Eylül Pazar günü oynanacak.

E Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında TSİ 11.30'da Japonya ile karşılaşacak.

Turnuvanın ikinci gününde oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) da şöyle:

E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi - Şanghay)

11.30 Türkiye-Japonya

15.30 Çekya-ABD


F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

15.00 Yunanistan-Karadağ


G Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi - Shenzen)

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

15.30 Fransa-Almanya


H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)

10.30 Kanada-Avustralya

14.30 Senegal-Litvanya

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:53
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. ABD
  3. Basketbol
  4. Çekya
  5. Çin
  6. Karadağ
  7. Polonya
  8. türkiye

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