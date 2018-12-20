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GRAFİKLİ - Avrupa'nın en verimli golcüleri

- Her 39 dakikada fileleri havalandıran Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Alcacer, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki golcüler arasında verimlilik bakımından başı çekti- Spor Toto Süper Lig'de 80 dakikaya bir gol sığdıran Kasımpaşa'nın Senegalli forvet oyuncusu Diagne, Messi ve Neymar gibi futbolcuları geride bırakıp listenin 4. sırasında yer aldı

20 Aralık 2018 Perşembe 11:26
GRAFİKLİ - Avrupa'nın en verimli golcüleri


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Paco Alcacer, 39 dakikada bir gol atarak Avrupa'nın 5 büyük liginin en verimli skoreri oldu.

Valencia altyapısından yetişen 25 yaşındaki santrafor Alcacer, 2016 yazında transfer olduğu ancak fazla forma şansı verilmediği Barcelona'dan sonra gittiği Almanya'da kendini buldu.

Borussia Dortmund'un bu sezon için 2 milyon avroya Barcelona'dan kiraladığı, sonrasında 23 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak 2019 yazından itibaren 4 yıllık sözleşme imzaladığı Alcacer, 11 lig maçında 12 gol attı.

Yalnızca 4 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İspanyol milli futbolcu, toplam 468 dakika sahada kaldı. Maç başına 42,5 dakika süre alan Alcacer, her 39 dakikada fileleri havalandırmayı başardı.

Alcacer, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki en az 10 golü bulunan futbolcular arasında en verimli skorer oldu.

20 yaşındaki forvet oyuncuları Fransız Kylian Mbappe ve Sırp Luka Jovic, Alcacer'i takip etti. Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain'de (PSG) oynayan Mbappe, 69,6 dakika, Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Jovic ise 76,3 dakikada bir gol kaydetti.


- Kasımpaşalı Diagne, yıldız oyuncuları solladı


Kasımpaşa formasıyla attığı 18 golle Spor Toto Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer alan Mbaye Diagne, yalnızca sayı değil verimlilik bakımından da Lionel Messi (14 gol), Edinson Cavani (10), Neymar (11) gibi yıldız oyuncuları geride bıraktı.

Süper Lig'deki performansıyla Senegal Milli Takımı'na davet edilen Diagne, bu sezon 80 dakikaya bir gol sığdırarak en verimli 10 skorer listesinin 4. sırasında kendisine yer buldu.

Barcelona'dan Messi 81,5 dakika, PSG'den Cavani 83,2 dakika, bir diğer PSG'li Neymar da 94,4 dakikada bir ağları sarstı.


- İlk 10'da Suarez, Lewandowski ve Ronaldo yok


Barcelona'dan Luis Suarez (11 gol), Bayern Münih'ten Robert Lewandowski (10), Juventus'tan Cristiano Ronaldo (11), Serie A'nın en golcü ismi Genoalı Krzysztof Piatek (12), Premier Lig gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Arsenal'den Pierre-Emerick Aubameyang ve Liverpool'dan Muhammed Salah (10), en verimli 10 golcü arasına giremedi.

Piatek 110,3 dakika, Suarez 115,3 dakika, Lewandowski 125 dakika, Ronaldo 130 dakika, Aubameyang 130,7 dakika, Salah ise 140 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'i kapsayan değerlendirmeye göre en verimli 10 skorer futbolcu şöyle sıralandı:


Futbolcu
Kulübü
Lig
Oynama süresi (dakika)
Gol
Dakika başına gol
1Paco Alcacer
Borussia Dortmund
Bundesliga
468
1239
2Kylian Mbappe
PSG
Ligue 1
836
12
69,6
3Luka Jovic Eintracht Frankfurt
Bundesliga
916
1276,3
4Mbaye Diagne
Kasımpaşa
Süper LigBin 440 18
80
5Lionel Messi
Barcelona La Liga
Bin 141 1481,5
6Edinson CavaniPSG
Ligue 1
8321083,2
7Emiliano Sala
NantesLigue 1
Bin 111 1292,6
8NeymarPSGLigue 1 Bin 391194,4
9Cristhian Stuani GironaLa LigaBin 115 11101,3
10Florian Thauvin
Olympique MarsilyaLigue 1 Bin 140
11103,6


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:26
  1. Dakika başına gol
  2. Futbol
  3. mbaye diagne
  4. Paco Alcacer
  5. SÜPERLİG

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