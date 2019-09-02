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GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

- İngiltere Premier Lig'de 4'te 4 yapan Liverpool, liderliğini sürdürdü- La Liga'da Atletico Madrid ve Bundesliga'da Leipzig, üçüncü maçlarından da galibiyetle ayrılarak zirvede yer aldı - Serie A'da Inter, Ligue 1'de PSG, averajla liderliğe yerleşti

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:54
GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.


- Premier Lig


Sezona iyi başlayan Liverpool, Burnley deplasmanında 3-0 galip gelerek 4'te 4 yaptı.

Öte yandan Alman teknik adam Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, lig maçlarında üst üste 13. galibiyetini alarak kulüp rekoru kırdı.

Son şampiyon Manchester City, Brighton & Hove Albion'ı konuk ettiği maçı 4-0 kazandı.

Haftanın maçında Arsenal, Tottenham'ı ağırladığı ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City, sahasında Bournemouth'u 3-1 yendi.

Chelsea, evinde Sheffield United ile 2-2, Manchester United ise deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'de 4'te 4 yapan Liverpool, 12 puanla liderliğini korudu. Liverpool'u 10 puanlı Manchester City ve 8 puanlı Leicester City takip etti.


- La Liga


Atletico Madrid, Eibar'a karşı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 galip gelerek La Liga'da 3'te 3 yapan tek takım oldu.

Son şampiyon Barcelona ile Real Madrid, haftayı deplasmanda puan kaybıyla kapattı. Barcelona, Osasuna'ya karşı ve Real Madrid, Villarreal önünde 2-2'lik beraberlikle yetindi.

Sevilla'nın Celta Vigo ile sahasında 1-1 berabere kaldığı haftada, Athletic Bilbao ise evinde Real Sociedad'ı 2-0 yendi.

Atletico Madrid'in 9 puanla zirveye yerleştiği La Liga'da Sevilla ve Athletic Bilbao, 7'şer puanla bu takımın arkasında sıralandı.


- Bundesliga


Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda Timo Werner'in "hat-trick" yaptığı maçta 3-1 yenen Leipzig, 3'te 3 yaptı.

Son şampiyon Bayern Münih, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Mainz 05'i 6-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın yeni takımı Union Berlin'e konuk olduğu mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Eintracht Frankfurt, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği maçta ağırladığı Fortuna Düsseldorf'u 2-1 yendi.

Nuri Şahin, takımı Werder Bremen'in sahasında Augsburg'u 3-2'lik skorla geçtiği maçta bir asist yaptı.

İlk iki maçı galibiyetle geçen takımlar Bayer Leverkusen ve Wolfsburg, üçüncü haftada evinde puan kaybetti. Bayer Leverkusen, Hoffenheim ile 0-0, Wolfsburg ise Paderborn ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 3 haftada 9 puana ulaşan tek takım Leipzig, liderlikte yer aldı. Bu takımın ardından Bayern Münih, Wolfsburg ve Bayer Leverkusen 7'şer puanla sıralandı.


- Serie A


Son 8 senenin şampiyonu Juventus, Merih Demiral'ın yedek beklediği haftanın maçında Napoli'yi uzatma dakikalarında gelen golle 4-3 mağlup etti.

Inter ve Torino, deplasmanda aldıkları galibiyetlerle ikide iki yapmayı başardı. Inter, Cagliari'yi 2-1, Torino da Atalanta'yı 3-2 yendi.

Roma, Cengiz Ünder'in forma giydiği başkent derbisinde Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

Milan, Brescia'yı ağırladığı maçı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Mert Müldür'ün 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada ise Sassuolo, sahasında Sampdoria'yı 4-1 yendi.

Serie A'da Inter, 6 puan ve averajla Torino ile Juventus'un önünde zirveye yerleşti.


- Ligue 1


Son şampiyon PSG, Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani gibi yıldızlarından yoksun çıktığı Metz deplasmanında 2-0 galip geldi.

Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in top koşturduğu Lille, Reims deplasmanında 2-0 yenildi. Yusuf Yazıcı, mücadelede ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Nice'in Rennes'e konuk olduğu mücadeleyi 2-1 kazandığı haftada, sezona iyi başlayan takımlardan Angers, evinde Dijon'u 2-0 mağlup etti.

Monaco, eski Fenerbahçeli futbolcu İslam Slimani'nin 2 gol attığı maçta, Strasbourg deplasmanında 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

Ligue 1'in 4. haftası sonunda PSG, 9 puan ve averajla Rennes, Nice ve Angers'nin önünde liderliği ele geçirdi.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:54
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