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GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Fulham'ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yükseldi- Bundesliga'da Mainz 05'i 6-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini alan Bayern Münih, Borussia Dortmund'un averajla önünde liderliğini sürdürdü- Lider Juventus, Genoa'ya 2-0 kaybederek Serie A'da ilk mağlubiyetini yaşadı- La Liga'da Real Betis'i 4-1 yenen Barcelona ve Ligue 1'de Olympique Marsilya'yı 3-1 mağlup eden PSG, zirvedeki yerlerini korudu

18 Mart 2019 Pazartesi 12:13
GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.


- Premier Lig


Liverpool, Fulham deplasmanında 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un yedek kaldığı maçta Everton, sahasında Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Kupa karşılaşmaları nedeniyle Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Tottenham haftayı maç yapmadan geçti.

Premier Lig'in 31. haftasında oynanan maçların ardından Liverpool, 76 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe çıktı. Bu iki takımı, 61 puanla Tottenham, 60 puanla Arsenal, 58 puanla Manchester United ve 57 puanla Chelsea izledi.


- La Liga


Ligin zirvesindeki Barcelona, 28. haftada Lionel Messi'nin "hat-trick" yaptığı Real Betis deplasmanında 4-1 galip geldi.

Athletic Bilbao'ya konuk olduğu mücadeleyi 2-0 kaybeden Atletico Madrid'in Barcelona ile arasındaki puan farkı açıldı.

Real Madrid, takımın başına dönen Fransız teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı ilk maçta, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği Celta Vigo'yu evinde 2-0 mağlup etti.

La Liga'da puanını 66'ya çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 10, Real Madrid'in ise 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.


- Serie A


Son 7 yılın şampiyonu Juventus, Genoa deplasmanında 2-0 mağlup olarak 28. haftada ligdeki namağlup unvanını kaybetti.

İkinci sıradaki Napoli, evinde Udinese'yi 4-2 yenerek lider Juventus ile arasındaki farkı 15 puana indirdi.

Milano derbisinde Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan'ı deplasmanda 3-2'lik skorla geçti.

Serie A'nın 28. haftasını 75 puanla geçen Juventus'u, 60 puanlı Napoli, 53 puanlı Inter ve 51 puanlı Milan izledi.


- Bundesliga


Almanya liginde haftaya lider başlayan Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 6-0 mağlup ederek art arda 6. galibiyetini aldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, Hertha Berlin deplasmanında 3-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Borussia Mönchengladbach, Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, deplasmanda Wolfsburg'a 5-2 kaybettikleri maçta takımının ilk golüne imza attı. Konuk ekipte ayrıca bir diğer milli oyuncu Kenan Karaman, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Bundesliga'nın 26. haftası sonunda 60 puan toplayan Bayern Münih, averajla Borussia Dortmund'un önünde liderlikte yer aldı. İki takımın ardından 49 puanla Leipzig ve 47 puanla Borussia Mönchengladbach sıralandı.


- Ligue 1


Lider PSG, Fransa futbolunda "klasik" olarak nitelendirilen karşılaşmada Olympique Marsilya'yı evinde 3-1 yendi.

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de görev yaptığı maçta Lille, konuk ettiği Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Olympique Lyon ise sahasında Montpellier'yi 3-2'lik skorla geçti.

Ligue 1'de 29. haftanın ardından bir maç eksiği bulunan PSG, 77 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 57 ve Olympique Lyon 53 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.



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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:13
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