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GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

- İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Liverpool'un puan kaybettiği haftada liderliğe yükseldi- La Liga lideri Barcelona, "El Clasico"da konuk olduğu Real Madrid'i 1-0 yendi- Bundesliga'da Bayern Münih, haftayı mağlubiyetle kapatan lider Borussia Dortmund ile puanını eşitledi- Serie A'da Juventus, Ligue 1'de PSG, zirvedeki yerlerini korudu

04 Mart 2019 Pazartesi 12:07
GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.


- Premier Lig


Manchester City, Bournemouth deplasmanında 1-0 galip gelerek Liverpool'un bir puanla kapattığı haftada liderliğe çıktı.

Liverpool, deplasmanda Everton ile golsüz beraberliğe razı oldu ve son 6 maçında 4. kez puan kaybetti.

Haftanın karşılaşmasında Tottenham, evinde Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Premier Lig'in 29. haftasının ardından 71 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yerleşti. Bu iki takımı, 61 puanla Tottenham, 58 puanla Manchester United, 57 puanla Arsenal, 56 puanla Chelsea izledi.


- La Liga


Lider Barcelona, "El Clasico"da konuk olduğu Real Madrid'i 1-0 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını açtı.

Ayrıca Barcelona, "El Clasico" tarihinde 96 galibiyete ulaşarak 95 galibiyetli Real Madrid'i geride bıraktı.

Zirve takibini sürdüren Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanında 2-0 galip geldi.

Getafe, deplasmanda Real Betis'i 2-1 yenerek 4. sıraya kadar yükseldi.

La Liga'da puanını 60'a çıkaran lider Barcelona'yı, Atletico Madrid 53, Real Madrid ise 48 puanla takip etti.


- Serie A


Son 7 yılın şampiyonu Juventus, en yakın takipçisi Napoli'yi deplasmanda 2-1 yendi ve 26. haftada 23. galibiyetini aldı.

Milan evinde Sassuolo'yu 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Cagliari deplasmanında 2-1 kaybeden Inter, son 3 maçında ikinci kez puan kaybetti.

Serie A'nın 26. haftasını 72 puanla geçen Juventus'u, 56 puanlı Napoli, 48 puanlı Milan ve 47 puanlı Inter izledi.


- Bundesliga


Almanya liginin zirvesindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenilerek son 5 haftada 4. kez sahadan puan kaybıyla ayrıldı.

Bayern Münih, konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 5-1 mağlup ederek Borussia Dortmund'u yakaladı.

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Stuttgart, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 2 gol attığı maçta Hannover 96'yı 5-1 yendi.

Bundesliga'nın 24. haftası sonunda 54 puan toplayan Borussia Dortmund, Bayern Münih'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Ligde Leipzig 45, Borussia Mönchengladbach 43 puan topladı.


- Ligue 1


Lider PSG, konuk olduğu Caen'i 2-1 yenerek art arda 5. galibiyetini elde etti.

PSG'nin en yakın takipçileri Lille ve Olympique Lyon da haftayı galibiyetle kapattı. Lille, evinde Dijon'u 1-0, Olympique Lyon ise sahasında Toulouse'u 5-1'lik skorla geçti.

Ligue 1'de 27. haftanın ardından bir maç eksiği bulunan PSG, 71 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 54 ve Olympique Lyon 49 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.



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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:07
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