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GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

- La Liga'da Valladolid'i 1-0 yenen lider Barcelona, Girona'ya 2-1 kaybeden Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı- Serie A'da Juventus, Bundesliga'da Borussia Dortmund, Ligue 1'de PSG, zirvedeki yerlerini korudu- Karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de Manchester City, maç fazlasıyla liderlikte bulunuyor

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasında yer alan İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara hafta sonu devam edildi.

İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de Manchester City, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.


- La Liga


Ligdeki 24. karşılaşmasında milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid'i ağırlayan Barcelona, 1-0 kazanarak 2 hafta sonra galip geldi.

Evinde Girona'ya 2-1 mağlup olan Real Madrid'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

La Liga'da puanını 54'e çıkaran lider Barcelona, Atletico Madrid'in 7 puan önünde yer aldı. Katalan ekibi, Real Madrid ile arasındaki farkı ise 9 puana çıkardı.


- Serie A


Son 7 yılın şampiyonu Juventus, sahasında oynadığı Frosinone maçını 3-0 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 24. haftada 21. galibiyetine imza attı.

Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk ettiği Torino ile 0-0 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Inter, evinde Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti. Milan ise Atalanta deplasmanında 3-1 galip geldi. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, birer gol ve asistle oynadı.

Serie A'nın 24. haftasını 66 puanla geçen lider Juventus'u, 53 puanlı Napoli, 46 puanlı Inter ve 42 puanlı Milan izledi.


- Bundesliga


Bayern Münih, Augsburg deplasmanında 3-2 galip gelerek zirve takibini sürdürdü.

Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Hoffenheim'ın evinde Hannover 96'yı 3-0 yendiği maçta Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay, birer gol ve asistle mücadele etti.

Bundesliga'da 22. hafta maçını bu akşam oynayacak Borussia Dortmund, 50 puanla zirvede yer aldı. Dortmund'u Bayern Münih 48, Borussia Mönchengladbach 43 puanla izledi.


- Ligue 1


Lider PSG, Saint-Etienne deplasmanında 1-0 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.

Zirve takipçisi Lille, sahasında Montpellier ile 0-0 berabere kaldı. Olympique Lyon ise evinde Guingamp'ı 2-1'lik skorla geçti.

Ligue 1'de 25. haftanın ardından 2 maç eksiği bulunan PSG, 62 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 50 ve Olympique Lyon 46 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.


- Premier Lig


Karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de 27 haftada 65 puan toplayan Manchester City, maç fazlasıyla liderlikte bulunuyor.

Liverpool, averaj farkıyla Manchester City'nin arkasında yer alıyor.

Tottenham'ın 60 puana sahip olduğu ligde Manchester United 51, Arsenal ve Chelsea 50'şer puanla sıralanıyor.

Premier Lig'de 22 Şubat'ta oynanacak Cardiff City-Watford ve West Ham United-Fulham maçlarıyla heyecan devam edecek. Liverpool'un 24 Şubat'ta Manchester United'a konuk olacağı ligde, Manchester City ise 27 Şubat'ta West Ham United'ı ağırlayacak.




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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
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