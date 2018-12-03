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GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

- İngiltere Premier Lig'de üst üste 6. maçını kazanan Manchester City, liderliğini sürdürdü- La Liga'da Barcelona, geçen hafta Sevilla'ya kaptırdığı liderliği geri aldı- Ligue 1'de PSG, Bordeaux ile berabere kalarak 15. maçında ilk kez puan kaybetti- Serie A'da Juventus, Bundesliga'da ise Borussia Dortmund zirvedeki yerlerini korudu

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07
GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.


- Premier Lig


Son şampiyon Manchester City, 14. haftada konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı.

Manchester City gibi namağlup durumdaki Liverpool, Merseyside derbisinde ağırladığı Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı 4-2, Chelsea ise ligin son sırasındaki Fulham'ı 2-0 yendi.

Manchester United, deplasmanda Southampton ile 2-2 berabere kaldı. United, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.

Premier Lig'de 14. maçların ardından 38 puan toplayan Manchester City, Liverpool'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 31 puanla Chelsea, 30'ar puanla Arsenal ve Tottenham izledi.


- La Liga


Barcelona, ligdeki 14. karşılaşmasında ağırladığı Villarreal'i 2-0 yenerek geçen hafta Sevilla'ya kaptırdığı liderliği geri aldı.

Sevilla'nın deplasmanda oynadığı Alaves maçı 1-1 sonuçlandı. Zirve takipçilerinden Atletico Madrid de deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.

Real Madrid, geçen hafta Eibar karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası ağırladığı Valencia'yı 2-0 ile geçti.

La Liga'da puanını 28'e çıkaran Barcelona liderliğe yükseldi. Katalan ekibini, Sevilla 27, Atletico Madrid 25, Alaves 24 ve Real Madrid 23 puanla takip etti.


- Serie A


Son 7 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek 14. haftada 13. galibiyetine imza attı.

Haftanın önemli mücadelesinde Roma ile Inter, 2-2 berabere kaldı. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 51. dakikada fileleri havalandırdı.

Milan, geri düştüğü Parma maçını seyircisinin desteğiyle 2-1 kazandı.

Atalanta-Napoli maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 14. haftasını 40 puanla geçen Juventus'u, 29'ar puanlı Napoli ve Inter izledi.


- Bundesliga


Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, evinde Freiburg'u 2-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Haftanın dikkati çeken karşılaşmasında Leipzig, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.

Arka arkaya 3 haftadır puan kaybı yaşayan Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 13. haftasının ardından 33 puana ulaşan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ın 7, Leipzig'in 8, Bayern Münih'in ise 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.


- Ligue 1


Lider PSG, deplasmanda Bordeaux ile 2-2 berabere kalarak 15. maçında ilk kez puan kaybetti. PSG'nin ele geçirdiği Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekoru, 14 galibiyette son buldu.

Montpellier, Monaco deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Olympique Lyon ise konuk olduğu Lille ile 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1'in 15. haftası sonunda PSG, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Montpellier 29, Olympique Lyon ise 28 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07
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