GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm





İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Sevilla, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.







- Premier Lig



Son şampiyon Manchester City, 13. haftada konuk olduğu West Ham United'ı 4-0 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.



Zirve takipçilerinden Liverpool, deplasmanda Watford'u 3-0, haftanın maçında da Tottenham, evinde Chelsea'yi 3-1 yendi.



Arsenal, Bournemouth'u deplasmanında 2-1 yenerek üç hafta sonra galip geldi.



Premier Lig'de 13. hafta maçlarının ardından 35 puan toplayan Manchester City, Liverpool'un 2, Tottenham'ın 5, Chelsea'nin 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu takımları 27 puanla Arsenal, 22 puanla da Everton izledi.







- La Liga





La Liga'da Barcelona'nın Atletico Madrid deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldığı haftada lider değişti.

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, sahasında Valladolid'i 1-0'lık skorla geçerek ligin yeni lideri oldu.

Teknik direktör Santiago Solari yönetiminde çıkışa geçen Real Madrid, Eibar deplasmanında 3-0 mağlup olarak iki hafta sonra puan kaybetti.

Zirveyi takip eden takımlardan Alaves, Leganes deplasmanında 1-0, Espanyol ise evinde Girona'ya 3-1 yenildi.



La Liga'nın 13. haftasında 26 puanlı Sevilla, liderliğe yükseldi. Sevilla'yı Barcelona 25, Atletico Madrid 24, Alaves 23, Espanyol 21, Real Madrid ve Girona 20'şer puanla takip etti.







- Serie A



Son 7 yılın şampiyonu Juventus, evinde SPAL'ı 2-0 mağlup ederek 13. haftada 12. galibiyetine imza attı.



Chievo ile sahasında 0-0 berabere kalan Napoli, lider Juventus ile puan farkının açılmasına engel olamadı.

Konuk ettiği Frosinone'yi 3-0 ile geçen Inter, zirveye bir adım daha yaklaştı.

Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Lazio deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Serie A'nın 13. haftası sonunda 37 puan toplayan Juventus'u, Napoli 29, Inter 28, Lazio 23, Milan 22 puanla izledi.





- Bundesliga





Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, Mainz 05'i deplasmanda 2-1 yenerek unvanını korudu.



Zirve takipçilerinden Borussia Mönchengladbach'ın evinde Hannover 96'yı 4-1 yendiği haftada, Eintracht Frankfurt da deplasmanda Augsburg'u 3-1 mağlup etti.

Evinde Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kalan son şampiyon Bayern Münih'in galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Leipzig ise Wolfsburg deplasmanında 1-0 mağlup olarak ilk haftadan sonra ilk kez yenildi.

Bundesliga'nın 12. haftasının ardından 30 puana ulaşan Borussia Dortmund, liderliğini korudu. Dortmund'un ardından Borussia Mönchengladbach 26, Eintracht Frankfurt 23, Leipzig 22 ve Bayern Münih 21 puanla sıralandı.







- Ligue 1



Lider PSG, evinde Toulouse'u 1-0 yenerek 14'te 14 yaptı.



PSG, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekorunu da geliştirdi.



Nice deplasmanında 2-0 kaybeden Lille'in galibiyet hasreti üç maça çıktı. Lille'de milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Saint-Etienne'i konuk ettiği maçı 1-0 kazanan Olympique Lyon, ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Olympique Marsilya'nın Amiens deplasmanında 3-1 galip geldiği haftada, Montpellier ise evinde Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1'in 14. haftası sonunda PSG, 42 puanla liderliğini sürdürdü. Lyon'un 27 puana sahip olduğu ligde, Montpellier ve Lille 26'şar, Marsilya 25 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.



