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GRAFİKLİ - Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

- İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve Ligue 1'de Olympique Lyon, ikide iki yaparak averajla liderlikte yer aldı- La Liga'da Real Madrid, Bundesliga'da ise Borussia Dortmund, sezona galibiyetle başladı ve atılan gol fazlasıyla zirvenin sahibi oldu

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:54
GRAFİKLİ - Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın en büyük futbol ülkeleri kabul edilen İspanya (La Liga) ve Almanya'da (Bundesliga) ilk, İngiltere (Premier Lig) ile Fransa'da (Ligue 1) ikinci hafta karşılaşmaları oynandı.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Olympique Lyon, haftayı lider kapadı.

Avrupa'nın diğer büyük futbol ülkesi İtalya'da (Serie A) ise 2019-2020 sezonu lig maçları, hafta sonu başlayacak.


- Premier Lig


Sezona iyi başlayan Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 2-1 yenerek ikide iki yaptı.

Haftanın merakla beklenen maçında son şampiyon Manchester City, sahasında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Evinde Burnley'yi 2-1 mağlup eden Arsenal, 6 puan elde eden diğer takım oldu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City, Chelsea deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, averajla Arsenal'ın önünde liderliğe yükseldi. İki takımın ardından 4'er puanlı Manchester City, Brighton & Hove Albion, Tottenham, Bournemouth, Sheffield United ve Everton sıralandı.

Ligde ikinci hafta, bu akşam oynanacak Wolverhampton-Manchester United maçıyla tamamlanacak.


- La Liga


Real Madrid, Celta Vigo deplasmanında 3-1 kazanarak sezonun ilk haftasında liderliğe yerleşti. Madrid ekibi, puan tablosunda 27 ay sonra ilk kez Barcelona'nın önünde yer aldı.

Son şampiyon Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya son dakikalarda yediği golle 1-0 boyun eğdi.

Sevilla, deplasmanda Espanyol'u 2-0, Atletico Madrid de sahasında Getafe'yi 1-0 yendi.

La Liga'nın ilk haftası sonunda Real Madrid, attığı gol fazlasıyla 7 takımın önünde ilk sırayı ele geçirdi. Ligde ilk hafta 3 puan alan diğer takımlar Sevilla, Mallorca, Valladolid, Alaves, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Osasuna oldu.


- Bundesliga


Borussia Dortmund, Augsburg'u ağırladığı maçı 5-1 kazanarak sezona iyi başlangıç yaptı.

Son şampiyon Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı ve lige puan kaybıyla girdi.

Union Berlin deplasmanında 4-0 kazanan Leipzig ve evinde Mainz 05'i 3-0 ile geçen Freiburg, haftayı farklı galibiyetlerle kapadı.

Werder Bremen'e konuk olan Fortuna Düsseldorf, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın birer gol attığı müsabakayı 3-1 kazandı. Ev sahibi takımda ise Ömer Toprak ve Nuri Şahin, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bundesliga'nın ilk haftasını 3 puanla tamamlayan kulüplerden Borussia Dortmund, attığı gol fazlasıyla Leipzig'in önünde zirvenin sahibi oldu. İki takımın ardından üçer puanlı diğer ekipler Freiburg, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt sıralandı.


- Ligue 1


Olympique Lyon, sahasında Angers'yi 6-0 gibi farklı bir skorla geçerek ikide iki yaptı.

İlk haftayı kayıpsız geçen son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), ikinci maçında konuk olduğu Rennes'e 2-1 kaybetti. Rennes bu galibiyetle 6 puana ulaştı.

Nimes deplasmanında 2-1 galip gelen Nice, 6 puana ulaşan diğer bir takım oldu.

Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği mücadelede Lille, Amiens deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Yusuf Yazıcı, Lille'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Ligde Olympique Lyon, averajla Nice ve Rennes'in önünde liderlikte yer aldı. Bu iki takımı, dörder puanlı Metz, Reims, Saint Etienne ve Toulouse takip etti.





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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:54
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