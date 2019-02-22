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GRAFİKLİ - Avrupa'da son 7 yılın en kötü performansı

- Futbolda Türk takımları, Avrupa kupalarında son 7 yılın en kötü performansını sergiledi- Türk takımları bu sezon Avrupa'da ön elemeler haricinde 6 galibiyet, 15 yenilgi aldı- Bu sezon ve son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı Beşiktaş'tan geldi- Türkiye, düşük performansa rağmen ülke puanı klasmanında kritik eşik olan 10. sırayı garantiledi. Süper Lig'de bu sezon ve gelecek sezonun şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak

22 Şubat 2019 Cuma 11:06
GRAFİKLİ - Avrupa'da son 7 yılın en kötü performansı


İSTANBUL (AA) - EYÜP KARAKUŞ - Türk takımlarının Avrupa macerası, bu sene de uzun soluklu olmadı.

Kupalara 5 takımla katılan Türkiye’de Medipol Başakşehir ön elemede, Beşiktaş ve Akhisarspor grup maçlarında Avrupa’ya veda ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray da 2 numaralı kupa UEFA Avrupa Ligi’ne son 32 turunda havlu attı.

Eleme turlarında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Türk kulüpleri, grup aşamasından itibaren yapılan müsabakalarda 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, 15 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.


- Son 7 yılın en kötü performansı


Toplamda 27,5 puana (ortalamada 5,5 puan) ulaşabilen Türkiye, son 7 yılın en kötü performasına imza attı.

Genel klasmanda Türkiye’nin altında yer alan Kıbrıs Rum Kesimi, İskoçya, Sırbistan, Avusturya ve Çekya gibi ülkeler bu sezon Türkiye’den daha fazla puan topladı.

2011-12 sezonunda 5,1 puan toplayan Türk ekiplerinin sonraki sezonlarda topladığı puanlar şöyle:

TÜRKİYEÜLKE PUANI
SEZONPUAN
2011-125,1
2012-13 10,2
2013-146,7
2014-156
2015-166,6
2016-179,7
2017-186,8
2018-195,5

- Türk takımlarının bu sezon ülke puanına katkıları

Bu sezon Türk takımları içinde en fazla puanı Beşiktaş topladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ön eleme oynayarak gruplarda mücadeleye hak kazanan siyah-beyazlı ekip, grup maçları sonunda elenerek Avrupa defterini kapatırken hanesine 9,5 puan yazdırdı.

Beşiktaş’ın ardından en fazla puana ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Şampiyonlar Ligi’ne ön elemede veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katıldı. Fenerbahçe grup maçlarını ikinci sırada tamamlayıp, bir üst tura çıksa da (son 32 turu) elenmektan kurtulamadı ve sezonu 8,5 puanla noktaladı.

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan Galatasaray, grup maçlarını 3. sırada bitirdi. Bu sonuçla devler ligine veda edip yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvanın son 32 turunda elendi ve 8 puan toplayabildi.

Tarihinde ilk kez Avrupa macerası yaşayan Akhisarspor, Türkiye Kupası'nı kazandığı için Avrupa Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Yeşil-siyahlılar oynadığı maçlarda (6 müsabaka) sadece bir beraberlik çıkarabildi ve sezonu 1 puanla kapattı.

Medipol Başakşehir ise Avrupa Ligi’nde çıktığı ilk ön eleme turunda rakibine boyun eğdi ve bu sezon Avrupa’ya en erken veda eden Türk temsilcisi oldu. Turuncu-lacivertliler, hanesine sadece 0,5 puan yazdırabildi.

Türk takımlarının, bu sezon ülke puanına katkıları şöyle:

2018-19SEZONU ÜLKE PUANINA KATKI
BEŞİKTAŞ9,5
FENERBAHÇE8,5
GALATASARAY8
AKHİSARSPOR1
M.BAŞAKŞEHİR0,5

- Son 5 sezonda da Beşiktaş zirvede

Ülke puanı hesaplamasında son 5 sezonun verileri dikkate alınıyor.

Bu sebeple de söz konusu dönemde Türkiye’ye bakıldığında ise Beşiktaş açık farkla zirvede oturuyor.

Bu süre zarfında 69 puan toplayan siyah-beyazlılar, ülke puanına en fazla katkı sağlayan kulüp konumunda.

Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe 37,5 puanla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 22,5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Son 5 sezonda Türk takımlarının ülke puanına katkısı şöyle:

SON 5 SEZONDA ÜLKE PUANINA KATKI
BEŞİKTAŞ 69
FENERBAHÇE 37,5
GALATASARAY 22,5
OSMANLISPOR13,5
TRABZONSPOR11
M.BAŞAKŞEHİR 9,5
KONYASPOR 6
KARABÜKSPOR 2
BURSASPOR 1
AKHİSARSPOR 1

- Türkiye, 10. sıradaki yerini garantiledi

Ülke puanı klasmanında ilk 10 sıradaki ülkeler Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor.

Sezona 10. sırada başlayan Türkiye, 5 takımın gösterdiği düşük performansa rağmen rakip ülkelerin pek varlık gösterememesinden dolayı 10 . sıradaki yerini bu sezon da korumayı garantiledi.

Türkiye an itibarıyla klasmanda 34,6 puana sahip. Klasmanda 11. sıradaki Avusturya'nın 30,850 puanı, 12. Hollanda’nın 30,633 puanı bulunuyor.

Avusturya, Wien’in Avrupa Ligi son 32 turunda elenmesiyle umutlarını önümüzdeki sezonlara bıraktı. Avusturya adına Salzburg, Avrupa’da yoluna devam eden tek takım. Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselen Salzburg, kalan tüm maçlarını kazanıp kupanın sahibi olsa dahi, bu performans Avusturya’ya yetmeyecek.

Hollanda adına şu anda yarışan tek takım olan Ajax, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında geçtiğimiz hafta Real Madrid’e 2-1 yenilmişti. Ajax bundan sonra oynayacağı tüm maçları kazanıp kupayı alsa da Hollanda’nın Türkiye’yi geçme şansı bulunmuyor.

Böylece bu sezon ve gelecek sezon Türkiye Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşacak takımın, devler ligine direkt katılması kesinleşmiş oldu.

An itibarıyla ülke puanı klasmanında ilk 15 takım ve puanları şöyle.

ÜLKE PUANI KLASMANI
1İspanya99,998
2İngiltere77,177
3İtalya73,583
4Almanya70,641
5Fransa58,165
6Rusya50,382
7Portekiz46,632
8Belçika39,9
9Ukrayna38,9
10Türkiye34,6
11Avusturya30,85
12Hollanda30,633
13Çekya27,875
14Yunanistan27,6
15Danimarka27,025

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:06
  1. Avrupa kupaları
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Medipol Başakşehir

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