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GRAFİKLİ - Avrupa liglerinin "nöbetçi" golcüleri

- Yedek kulübesinden oyuna dahil olduğu her 27,7 dakikada fileleri havalandıran Borussia Dortmundlu Alcacer, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligindeki futbolcular arasında başı çekti - Trabzonsporlu Ekuban, sonradan oyuna girdiği maçlarda 72,3 dakikaya bir gol sığdırarak listenin 6. sırasında yer aldı

27 Mart 2019 Çarşamba 11:16
GRAFİKLİ - Avrupa liglerinin "nöbetçi" golcüleri


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Paco Alcacer, oyuna sonradan girdiği maçlarda 27,7 dakikada bir gol atarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en etkili hamle oyuncusu oldu.

Valencia altyapısından yetişen 25 yaşındaki santrfor Alcacer, 2016 yazında transfer olduğu ancak fazla forma şansı verilmediği Barcelona'dan sonra gittiği Borussia Dortmund'daki yeni rolünün hakkını verdi.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre'ın "joker"i haline gelen Alcacer, yedek başladığı 12 lig karşılaşmasında 11 gol attı. İspanyol milli futbolcu, kenardan oyuna girdiği maçlarda 27,7 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı.

Alcacer, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki en az 10 maçta kenardan oyuna futbolcular arasında en verimli skorer oldu.

Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Benito Raman ve Premier Lig takımlarından Liverpool'da top koşturan Xherdan Shaqiri de yedek kulübesinden gelerek attıkları gollerle maçların gidişatına etki etti. 4 golü bulunan Raman, 42,5 dakika, ağları 3 kez sarsan Shaqiri ise 63,6 dakikada bir gol attı.


- Süper Lig'in "joker"i Trabzonsporlu Ekuban


Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde gösterdiği performansla teknik direktör Ünal Karaman'ın güvenini kazanıp Trabzonspor'un ilk 11'ine yerleşen Caleb Ekuban ise listenin 6. sırasında kendisine yer buldu.

Ganalı milli futbolcu, oyuna sonradan dahil olduğu 12 müsabakada 3 gole imza attı. 25 yaşındaki Ekuban, bu maçlarda 72,3 dakikaya bir gol sığdırdı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'i kapsayan değerlendirmeye göre, en az 10 maçta oyuna kenardan girenler arasında dakika başına en fazla gol atan futbolcular şöyle:

FutbolcuKulüpLigYedekten oyuna girdiği maçSüre (dk.)Gol sayısıDakika başına gol
1Paco Alcacer
Borussia Dortmund
Bundesliga123051127,7
2Benito Raman
Fortuna Düsseldorf
Bundesliga
10170
442,5
3Xherdan Shaqiri
LiverpoolPremier Lig10191 363,6
4Rachid Alioui
NimesLigue 112258 464,5
5Loic RemyLilleLigue 1
12143 271,5
6Caleb Ekuban
TrabzonsporSüper Lig12217 372,3
7Riyad Mahrez
Manchester CityPremier Lig12223 374,3
8Nuno Da Costa
Strasbourg
Ligue 1
10155
2 77,5
9Reiss Nelson
HoffenheimBundesliga
13237
379
10Khouma Babacar
Sassuolo
Serie A10165
282,5

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:16
  1. Avrupa'nın 5 büyük ligi
  2. Caleb Ekuban
  3. Futbol
  4. joker
  5. Paco Alcacer
  6. SÜPERLİG

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