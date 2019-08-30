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GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının zorlu maç trafiği

- Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, Avrupa kupası maçlarından önce ve sonra Süper Lig'de de zorlu maçlara çıkacak

30 Ağustos 2019 Cuma 18:24
GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının zorlu maç trafiği


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile Trabzonspor'u zorlu bir maç trafiği bekliyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşti.

Geçen sezon ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde K Grubu'nda Braga (Portekiz), Wolverhampton (İngiltere) ve Slovan Bratislava (Slovakya) ile mücadele edecek.

Eleme turlarında Sparta Prag ve AEK'yi saf dışı bırakan geçen sezonun dördüncüsü Trabzonspor ise 4. torbadan girdiği kura çekiminde C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile karşılaşacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden ve UEFA Avrupa Ligi için kura aşamasına 3. torbadan katılan Medipol Başakşehir ise J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşti.


- Galatasaray'ın maç takvimi


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

18 Eylül Çarşamba:

Club Brugge-Galatasaray: Öncesinde sahasında Kasımpaşa, sonrasında deplasmanda BTC TURK Yeni Malatyaspor.

1 Ekim Salı:

Galatasaray-PSG: Öncesinde sahasında Fenerbahçe, sonrasında deplasmanda Gençlerbirliği.

22 Ekim Salı:

Galatasaray-Real Madrid: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.

6 Kasım Çarşamba:

Real Madrid-Galatasaray: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.

26 Kasım Salı:

Galatasaray-Club Brugge: Öncesinde sahasında Medipol Başakşehir, sonrasında deplasmanda Trabzonspor.

11 Aralık Çarşamba:

PSG-Galatasaray: Öncesinde sahasında Alanyaspor, sonrasında yine iç sahada MKE Ankaragücü.


- Beşiktaş'ın maç takvimi


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

19 Eylül Perşembe:

Slovan Bratislava-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Gazişehir Gaziantep, sonrasında sahasında Medipol Başakşehir.

3 Ekim Perşembe:

Beşiktaş-Wolverhampton: Öncesinde deplasmanda Trabzonspor, sonrasında sahasında Alanyaspor.

24 Ekim Perşembe:

Beşiktaş-Braga: Öncesinde deplasmanda MKE Ankaragücü, sonrasında sahasında Galatasaray.

7 Kasım Perşembe:

Braga-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Antalyaspor, sonrasında sahasında Yukatel Denizlispor.

28 Kasım Perşembe:

Beşiktaş-Slovan Bratislava: Öncesinde deplasmanda Konyaspor, sonrasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor.

12 Aralık Perşembe:

Wolverhampton-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Kasımpaşa, sonrasında sahasında BTC TURK Yeni Malatyaspor.


- Medipol Başakşehir'in maç takvimi


Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

19 Eylül Perşembe:

Roma-Medipol Başakşehir: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.

3 Ekim Perşembe:

Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.

24 Ekim Perşembe:

Medipol Başakşehir-Wolfsberger: Öncesinde sahasında Göztepe, sonrasında sahasında Trabzonspor.

7 Kasım Perşembe:

Wolfsberger-Medipol Başakşehir: Öncesinde deplasmanda Alanyaspor, sonrasında sahasında MKE Ankaragücü.

28 Kasım Perşembe:

Medipol Başakşehir-Roma: Öncesinde deplasmanda Galatasaray, sonrasında sahasında Antalyaspor.

12 Aralık Perşembe:

Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir: Öncesinde deplasmanda Yukatel Denizlispor, sonrasında sahasında Konyaspor.


- Trabzonspor'un maç takvimi


Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

19 Eylül Perşembe:

Getafe-Trabzonspor: Öncesinde sahasında Gençlerbirliği, sonrasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor.

3 Ekim Perşembe:

Trabzonspor-Basel: Öncesinde sahasında Beşiktaş, sonrasında deplasmanda Çaykur Rizespor.

24 Ekim Perşembe:

Trabzonspor-Krasnodar: Öncesinde sahasında Gazişehir Gaziantep, sonrasında deplasmanda Medipol Başakşehir.

7 Kasım Perşembe:

Krasnodar-Trabzonspor: Öncesinde sahasında Göztepe, sonrasında sahasında Alanyaspor.

28 Kasım Perşembe:

Trabzonspor-Getafe: Öncesinde deplasmanda MKE Ankaragücü, sonrasında sahasında Galatasaray.

12 Aralık Perşembe:

Basel-Trabzonspor: Öncesinde deplasmanda Antalyaspor, sonrasında sahasında Yukatel Denizlispor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:24
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Medipol Başakşehir
  5. Şampiyonlar Ligi
  6. Trabzonspor
  7. UEFA Avrupa Ligi

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