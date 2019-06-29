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GRAFİKLİ - At yarışlarında "derbi" heyecanı

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü yarın Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak- Yarışı kazanacak tayın sahibi 2 milyon 847 bin 585 lirayı bulabilecek bir ikramiyeyi elde edecek- Organizasyonda en iyi dereceyi, 1996'da Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22 ile yaptı- Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, 9 kezle Mümin Çılgın oldu- Son 4 yılda bitişi ilk sırada gören Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyor

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:06
GRAFİKLİ - At yarışlarında "derbi" heyecanı


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü yarın İstanbul'da yapılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21 at katılacak.


- Gazi Koşusu'nun tarihçesi


Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.


- İlk ikramiye 2 bin lira


Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı.Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.


- En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı


Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.


- En fazla kazanan Mümin Çılgın


Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar", 2014'te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.

Halis Karataş, 93. Gazi Koşusu'na Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu "Long Runner" isimli tayla katılacak.


- Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te


Jokey Ahmet Çelik, 4 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

Tecrübeli jokey, 93. Gazi Koşusu'nda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "The Last Romance" isimli safkanla yarışacak.

Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.


- Kazanan at, sahibini zengin edecek


Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453 bin 750 lira, ikinciye 181 bin 500 lira, üçüncüye 90 bin 750 lira, dördüncüye ise 45 bin 375 lira olmak üzere toplam toplamda 771 bin 375 lira yetiştiricilik primi verilecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 lira ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 liralık yetiştiricilik primi ile bu tutar 2 milyon 847 bin 585 liraya yükselecek.


- Yarışacak safkanlar


93. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:


START NUMARASISAFKAN ADI SAHİBİ JOKEY
1 THE LAST ROMANCE MELİS KURTEL EMİN AHMET ÇELİK
2 RAMPAGE HİLMİ CAN ESENPATRICK COSGRAVE
3 JIMINY CRICKET TUĞBAN İZZET AKSOYAYHAN KURŞUN
4 HÜRAT MURAT DIRAGUMANDANERHAN YAVUZ
5 SCOUTLEO AHMET GÜZELOCAKGÖKHAN GÖKÇE
6 KUZEY KAFKASYALI TOLGA KARAKARTALÖZCAN YILDIRIM
7 GHOST PASHA MELİS KURTEL EMİNİLKER SOYAD
8 ALKANDROS EMRAH KARAMAZIHIŞMAN ÇİZİK
9 KING OF TATVAN MURAT AKTAŞFUAT ÇAKAR
10 YEDİTEPE ALİ MÜŞFİK IŞIKMÜSLÜM ÇELİK
11 PERFECT RUNNER TALAT ÜSTÜNER BARIŞ KURDU
12 MATBAACI CENGİZ KÖMÜR MEHMET KAYA
13 HASKAYA EMİNE KAYANEVZAT AVCI
14 LONG RUNNER NİMET ARİF KURTELHALİS KARATAŞ
15 AKGÜN CANER AKGÜNGÖKHAN KOCAKAYA
16 ALWAYS FORTH FUAT BAŞARANSELİM KAYA
17 YAMANLARBEYİ ARMAĞAN ARAZMUSTAFA ÇİÇEK
18 ARTS MAN MÜZEYYEN KARABULUTMERTCAN ÇELİK
19 ANGEL OF DEATH KEZİBAN GÜNDÜZELİAKIN SÖZEN
20 AGERA TUĞBAN İZZET AKSOYSADETTİN BOYRAZ
21 FEARLESS ACTION DENİZ KURTELTOLGA YILDIZ


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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:06
  1. 93. Gazi Koşusu
  2. At yarışları
  3. Gazi Koşusu
  4. TJK
  5. Türkiye Jokey Kulübü
  6. Veliefendi Hipodrdomu

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