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GRAFİKLİ - Asya Kupası'nda final heyecanı

- İlk kez turnuvada finale kalan Katar ile daha önce kupayı 4 kez kazanma başarısı gösteren Japonya arasındaki final maçı, yarın oynanacak- Katarlı santrafor Almoez Ali, final maçında ağları sarması halinde turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde edecek

31 Ocak 2019 Perşembe 11:09
GRAFİKLİ - Asya Kupası'nda final heyecanı


ANKARA (AA) - 2019 Asya Kupası'nda final heyecanı, Katar ile Japonya arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda yarın TSİ 17.00'de başlayacak final karşılaşmasını, Özbek hakem Ravshan Irmatov yönetecek.


- Kalesinde gol görmeyen Katar ilk zaferi için sahaya çıkacak


İspanyol teknik direktör Felix Sanchez yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Katar, tarihinde ilk kez finale kaldığı Asya Kupası'nda mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Finale giden yolda defansıyla ön plana çıkan Katar, turnuvada henüz kalesinde gol görmedi.

E Grubu'ndan katıldığı organizasyonda Lübnan ile Suudi Arabistan'ı 2-0, Kuzey Kore'yi 6-0 mağlup ederek 3'te 3 yapan Katar, lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi. Bu turda Irak'ı ve çeyrek finalde Güney Kore'yi 1-0 yenen Körfez ekibi, yarı finalde ise ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0'la geçerek finale adını yazdırdı.

Katar'ın El-Duhail ekibinde forma giyen Almoez Ali ise turnuvada attığı gollerle adından söz ettirdi. 22 yaşındaki forvet, çıktığı 6 maçta 8 gol kaydederek şampiyona tarihinin en golcü futbolcu unvanını egale etti. Almoez Ali, final maçında bir kez daha ağları sarsması halinde bu unvanı İranlı futbolcu Ali Daei'nin elinden alacak.


- En başarılısı Japonya


Turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Japonya ise dokuzuncu kez katıldığı turnuvada beşinci final heyecanını yaşayacak. Önceki 4 finalini de kazanan Japonya, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak.

Organizasyona F Grubu'ndan katılan Japonya, Türkmenistan'ı 3-2, Umman'ı 1-0, Özbekistan'ı ise 2-1 yenerek 9 puanla lider unvanıyla üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Suudi Arabistan'ı, çeyrek finalde ise Vietnam'ı 1-0'lık skorlarla geçen Japonya, yarı finalde karşılaştığı İran'ı ise 3-0 mağlup ederek finalde Katar'ın rakibi oldu.

Bundesliga temsilcisi Werder Bremen'de forma giyen 28 yaşındaki Yuya Osako, turnuvada finale kadar fileleri 4 kez havalandırarak Japonya'nın en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:09
  1. 2019 Asya Kupası
  2. final
  3. Japonya
  4. Katar

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