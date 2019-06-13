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GRAFİKLİ - Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor

- Brezilya'nın ev sahipliğinde Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın katılacağı Kupa Amerika'nın açılış maçı, 15 Haziran'da oynanacak- Şili'de Beşiktaş'tan Medel, Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Fenerbahçe'den Isla, Uruguay'da Galatasaray'dan Muslera, Peru'da Atiker Konyaspor'dan Hurtado, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Mina forma giyecek

13 Haziran 2019 Perşembe 11:33
GRAFİKLİ - Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor


İSTANBUL (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) 46'ncısı, 15 Haziran Cumartesi günü Brezilya ile Bolivya arasındaki maçla başlayacak.

Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın katılacağı 2019 Kupa Amerika, 15 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek. Brezilya, bu sene turnuvaya 1919, 1922, 1949 ve 1989'un ardından 5. kez ev sahipliği yapacak.

Geride kalan iki turnuvada zafere ulaşan Şili'nin son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Kupa Amerika'da boy gösterecek 12 takım, çeyrek finale yükselebilmek için dörder ekipten oluşan 3 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk ikiye giren takımlarla en iyi iki grup üçüncüsü son 8 arasına kalacak.

A Grubu'nda Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru, B Grubu'nda Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar, C Grubu'nda Uruguay, Ekvador, Japonya ve Şili yer alacak.

Brezilya ile Bolivya arasındaki açılış karşılaşması, 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da, final maçı ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Karşılaşmaların 5 şehirde oynanacağı turnuvada ev sahibi Brezilya, sonuncusu 2007'de olmak üzere 8 defa şampiyonluğa uzandı.

Kupa Amerika'da 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım Uruguay, son şampiyonluğuna 2011'de ulaştı. Kupayı müzesine 14 kez götüren Arjantin ise son olarak 1993'te şampiyon oldu.


- Katar ilk kez turnuvada


Bu sene turnuvada boy gösterecek Katar, Kupa Amerika'ya ilk kez katılacak.

Katar'ın yanı sıra Japonya ise 1999'dan sonra turnuvada ikinci kez mücadele edecek.


- Türkiye'den 6 futbolcu


Arjantinli Lionel Messi, Sergio Agüero, Brezilyalı Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Kolombiyalı James Rodriguez, Radamel Falcao, Uruguaylı Luis Suarez, Edinson Cavani, Şilili Alexis Sanchez gibi futbol dünyasının önemli isimlerinin top koşturacağı Kupa Amerika'da Türkiye'den de 6 futbolcu sahaya çıkacak.

Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Fenerbahçe'den Mauricio Isla, Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina forma giyecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:33
  1. Arjantin
  2. Brezilya
  3. Copa America
  4. Futbol
  5. Kupa Amerika

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