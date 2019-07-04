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GRAFİKLİ - Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı

- Turnuvada son 16 turunun ilk gününde yarın Fas-Benin ve Uganda-Senegal karşılaşmaları yapılacak- Grup aşamasında 68 kez filelerin havalandığı ve maç başına 1,9 gol ortalamasıyla devam eden turnuvanın gol krallığı yarışında büyük çekişme yaşanıyor

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
GRAFİKLİ - Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı


ANKARA (AA) - Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun son 16 turunda, yarın iki maç yapılacak.

Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Fas ile Benin TSİ 19.00'da, Uganda ile Senegal ise TSİ 22.00'de çeyrek final vizesi için sahaya çıkacak. Maçlar D-Smart'tan naklen yayımlanacak.


- Yıldızlar gol krallığı yarışında iddialı


Grup aşamasında 68 kez filelerin havalandığı ve maç başına 1,9 gol ortalamasıyla devam eden turnuvanın gol krallığı yarışında ise büyük çekişme yaşanıyor.

Mısırlı Muhammed Salah ve Ahmed Elmohamady, Senegalli Sadio Mane, Beninli Mickael Pote, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu, Ganalı Jordan Ayew, Gineli Mohamed Yattara, Kenyalı Michael Olunga, Cezayirli Adam Ounas, Madagaskarlı Carolus Andriamatsinoro ve Ugandalı Emmanuel Okwi ikişer golle krallık yarışında zirveyi paylaşıyor.

Gol krallığı yarışının iddialı isimleri arasında yer alan ve hafta içinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşan Pote, Spor Toto 1. Lig'de 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında zirvede yer almıştı.

Cedric Bakambu ise 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla tüm kulvarlarda attığı 21 golün ardından 7,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. Yüksek performansını İspanya temsilcisinde de sürdüren Bakambu, geçen sezon 40 milyon avro karşılığında Çin temsilcisi Beijing Guoan'a geçmişti.

Turnuvanın son 16 turu programı TSİ şöyle:

Yarın:

19.00 Fas-Benin

22.00 Uganda-Senegal


6 Temmuz Cumartesi:

19.00 Nijerya-Kamerun

22.00 Mısır-Güney Afrika


7 Temmuz Pazar:

19.00 Madagaskar-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

22.00 Cezayir-Gine


8 Temmuz Pazartesi:

19.00 Mali-Fildişi Sahili

22.00 Gana-Tunus




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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
  1. Afrika Uluslar Kupası
  2. Cedric Bakambu
  3. Mısır
  4. Mickael Pote
  5. Muhammed Salah
  6. son 16 turu

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