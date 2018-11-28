GRAFİKLİ - Adaylar seçim takvimini bekliyor

ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL/FERDİ TÜRKTEN - Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart 2019'da sandığa giderek 81 il, 921 ilçe, 396 beldede belediye başkanını belirleyecek.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesine göre, 5 yılda bir yapılan mahalli idareler seçimlerinde her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihi olarak uygulanıyor.

Kanun hükmü gereğince, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

81 il, 921 ilçe, 396 beldede belediye başkanının belirleneceği seçimde, toplam 1398 belediye başkanlığı için binlerce aday yarışacak. Buna karşılık seçime katılacak binlerce aday da seçim takviminin ilan edilmesini bekliyor.

YSK kararına göre, yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 1 Aralık'a kadar istifa etmeleri gerekiyor.

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların 1 Aralık 2018 günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.



Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar da aynı tarihte istifa edecek.

Emekli olarak görevinden ayrılmak isteyenler de 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini saat 17.00'ye kadar verecek.

YSK'nin aldığı son iki karar gereği, korucular ve belediye başkan yardımcılarından aday adayı olmak isteyenlerin de aynı tarihe kadar istifa etmeleri gerekecek.

YSK bir önceki yerel seçimde, aday olacak bakanların görevlerinden istifa etmesine gerek olmadığı yönünde oy birliğiyle karar almıştı.

- Takvime göre ilk iş, siyasi partilerin belirlenmesi

Açıklanması beklenen takvime göre; seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak, seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmaları, büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerekiyor.



Ardından siyasi partilerden, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri istenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması "www.ysk.gov.tr"de, seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.



Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

Aynı gün, siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim/aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.



- Şubat ayı takvimi



Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, şubat ayı başında ilan edilecek.



Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek, seçmen kütükleri, şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.



Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek.



Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler, şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.



- Mart ayı



Planlanan seçim takvimine göre, mart ayının ilk günü, aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak.

Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.



Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.



Seçime bir hafta kala bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak. Ayrıca dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.



Seçim propagandası seçimden bir gün önce 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye, 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.

