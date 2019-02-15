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GRAFİKLİ- ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK, Fırat nehrinin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşimde de kontrolü ele geçirdi- Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle YPG/PKK'yı desteklediğini iddia eden ABD'nin artık bahanesi kalmadı - Suriye'de DEAŞ varlığı yalnızca Esed rejiminin kuşatmasındaki bir bölgede sürüyor- ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahları ne zaman toplamaya başlayacağı merak ediliyor

15 Şubat 2019 Cuma 23:31
GRAFİKLİ- ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat nehrinin doğusundaki DEAŞ bölgelerinin tümünü işgal etti. Böylelikle ABD'nin YPG/PKK'yı destekleme gerekçesi de ortadan kalkmış oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla akşam saatlerinde anlaşmaya vardı.

Belde merkezinin dışında kalan bahçeler ve kamp alanlarında sıkışan yaklaşık 500 DEAŞ'lı teslim olmayı kabul etti. DEAŞ'lıların ilerleyen saatlerde silahlarını bırakarak bulundukları yerden çıkarılmaları bekleniyor.

Diğer taraftan, gündüz saatlerinde Bagoz beldesinden kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin çıkışı sürdü.

Bu gelişmeyle Fırat nehrinin doğusunda Irak sınırıyla arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girdi. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor.

Böylelikle, 2014 yılında DEAŞ karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi kalmadı.

ABD'nin DEAŞ ile mücadele sonrası YPG/PKK'ya sağladığı silahları ne zaman toplamaya başlayacağı merak ediliyor. Washington yönetimi Türkiye'ye bu konuda verdiği sözü yinelemişti.

DEAŞ'lıların Suriye'de varlık gösterdiği tek alan olan çöl bölgesi ise Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

ABD yönetiminde ve güvenlik bürokrasisinde Suriye'den çekilmeye muhalefet eden bazı yetkililerin "DEAŞ ile mücadeleyi çeşitli şekillerde sürdürme"yi savunduğu biliniyor.

- Hakimiyet durumu

Fırat nehrinin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:31
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