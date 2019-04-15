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GRAFİKLİ - ABD petrol üretimini 10 yılda ikiye katladı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 2018'de ortalama 10,96 milyon varile ulaşarak son 10 yılda yüzde 119 artış gösterdi- Kasım 2018'de üretimi günlük ortalama 11,7 milyon varile yükselen ABD küresel ham petrol üretiminde dünya lideri oldu

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:04
GRAFİKLİ - ABD petrol üretimini 10 yılda ikiye katladı

ANKARA (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - ABD ham petrol üretimini son 10 yılda ikiye katlayarak, Suudi Arabistan ve Rusya gibi petrol üreticisi devleri geride bıraktı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna geldi.

AA muhabirinin ABD'nin Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) derlediği verilere göre, ABD'de ham petrol üretimi 2008'de önemli ölçüde geriledi ve 1946'dan sonraki en düşük seviyeyi gördü. Ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi 2008'de 5 milyon varil seviyesinden, 2018'de 10,96 milyon varile ulaşarak yüzde 119 artış gösterdi.

Petrol sektöründe hidrolik çatlatma ve yatay sondaj gibi yeni üretim tekniklerinin yaygınlaştığı 2008'de ABD'de "kaya petrolü devrimi" başladı ve ülkenin ham petrol üretimi ilerleyen yıllarda hızla yükselişe geçti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 2010'da 5,48 milyon varile, 2012'de 6,5 milyon varile, 2013'de 7,47 milyon varile, 2014'te 8,76 milyon varile ve 2015'te ise 9,43 milyon varile ulaştı.

- Petrol krizini atlattı

Haziran 2014'te düşüşe geçen petrol fiyatları nedeniyle ABD'de petrol sektörü 2 yıl zorluklarla mücadele etti. Ülkede ham petrol üretimi düşüşe geçti ve 2016'da günlük ortalama 8,83 milyon varile geriledi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle 2015-2016 yıllarında Amerikan petrol endüstrisinde 300'den fazla petrol şirketi iflasını açıklarken, sektörde 250 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı ve 250 milyar dolarlık sermaye eridi.

Düşük fiyatlara karşı piyasada tutunmaya çalışan Amerikalı petrol şirketleri, öncelikle daha verimli yöntemlere yönelerek üretim maliyetlerini düşürdü ve "derin deniz" gibi yüksek maliyetli projelerden kaçındı.

Bunun ardından, bilişim teknolojileri, yapay zeka ve bulut teknolojisi gibi yenilikleri kullanmaya başlayan Amerikan petrol endüstrisi, petrol kuyularındaki birim üretimi artırmayı başardı.

Söz konusu yenilikler sayesinde Amerikalı petrol şirketleri düşük petrol fiyatlarına uyum sağlarken, ABD'de varil başına petrol üretim maliyeti de 65-75 dolar seviyesinden 45-55 dolara kadar geriledi.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 2016'daki 8,83 milyon varillik seviyeden toparlanarak 2017'de 9,35 milyon varile tırmandı.

Ülkenin ham petrol üretimi 2018'de ise ortalama 10,96 milyon varile kadar çıkarak 1970'teki ülke tarihinin en yüksek seviyesi olan 9,64 milyon varillik miktarı geride bıraktı ve rekor kırdı.

- Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bıraktı

Aylık üretim verilerine bakıldığında ise 2018'de ABD dünyanın en büyük iki ham petrol üreticisi Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak bu alanda zirveye çıktı.

Aylık bazda ABD'nin ham petrol üretimi geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 11,2 milyon varile yükselerek Suudi Arabistan'ı geçti ve dünya genelinde ikinci sıraya yükseldi.

Bir ay sonra Kasım 2018'de ise üretimi günlük ortalama 11,7 milyon varile ulaşan ABD, bu sonuçla Rusya'yı da geride bırakarak ham petrol üretiminde dünya lideri oldu.

EIA verilerine göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,1 milyon varile çıkması öngörülüyor.


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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 11:04
  1. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)
  2. ABD'nin ham petrol üretimi
  3. enerji
  4. ham petrol
  5. petrol fiyatları

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