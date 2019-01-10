0553 313 94 23

Gözyaşlarıyla izledi...

Adana’da yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler gidince mum yaktı. Daha sonra uyuya kalan kadının evinde yangın çıktı. Yaşlı kadın evinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yaşlı kadın daha sonra dumandan etkilendiği için hastaneye götürüldü.

10 Ocak 2019 Perşembe 06:27
Gözyaşlarıyla izledi...

Adana'da üzücü bir olay yaşandı.

Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler kesik olduğu için mum yaktı. Daha sonra Ölmen uyudu. Mum’un devrilmesiyle ev bir anda alev aldı. Son anda durumu fark eden Ölmen ve oğlu kendilerini sokağa attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi


Hatice Ölmen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşları içerisinde evinin kül oluşunu izledi. Sonra dumandan etkilendiği fark edilen Ölmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 06:05
  1. Adana
  2. adana
  3. seyhan
  4. yangın
  5. mum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
    1. İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
    2. TSK en büyüğüne hazırlanıyor!..
    3. Meteoroloji uyardı... Lodos alarmı!
    4. Trump ortalığı karıştırdı! İşte aday..
    5. Milyonların hayatı değişecek! Meclis'e..
    6. Maduro'dan Lima ülkelerine 48 saat süre
    7. İngiltere karışacak! Sokağa iniyorlar
    8. KDC'de cumhurbaşkanı seçiminin galibi..
    9. Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi
    10. 'Nazım en güzel dizeleri Atatürk için..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    12. Çin'den ABD ile ticari müzakereler..
    13. Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O..
    14. Gözyaşlarıyla izledi...
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    16. BUDO'dan sefer iptalleri
    17. Hırsızlık şüphelileri kovalamaca..
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. Trump ile ABD'li Demokratlar..
    20. Fabri geri dönecek mi? Beşiktaş'tan..
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'