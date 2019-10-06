Kan donduran olay! Gözyaşları içinde toprağa verildi Ankara'da ağabeyi tarafından pencereden atılarak hayatını kaybettiği iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi.

Ankara'da iddiaya göre, 12 yaşındaki ağabeyi tarafından bilinmeyen bir sebepten dolayı üçüncü katta bulunan evlerinin penceresinden atıldıktan sonra ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2.5 aylık Çınar A. isimli bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çınar bebek, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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