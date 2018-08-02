Gözüne tuvalet fırçası saplanan adam yaşamını yitirdi!
Evinin banyosunda düşüp gözüne tuvalet fırçası saplanan adam, günlerce komada kaldıktan sonra öldü.02 Ağustos 2018 Perşembe 10:59
Rusya’nın İstra kasabasında ismi açıklanmayan 60 yaşındaki adam, evinin banyosunda düştü.
Yerde bulunan tuvalet fırçası, talihsiz adamın göz yuvasından içeri girerek kafatasına saplandı.
Moskovsky Komsomolets gazetesinin haberine göre, doktorlar önce fırçanın bir kısmını kesti; sonra da ameliyatla bütün parçaları çıkardı.
Ameliyatın başarılı geçtiği söylense de, komadan bir türlü çıkamayan adam yaşamını yitirdi.
Talihsiz adamı tuvalet fırçası saplanmış halde gösteren fotoğraf, görenlerin kanını dondurdu.
YORUM YAZ