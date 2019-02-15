"Gözü okyanus ötesine ve Kandil'e bakandan hayır gelmez"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gözü bir okyanus ötesine bakandan bir de Kandil'e bakandan bu memlekete hayır gelmez." dedi.

Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde MHP'nin Seçim İletişim Merkezini ziyaret etti.

Merkez önünde otobüsten MHP'lilere seslenen Soylu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ülke için önemli olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin geçmiş dönemlerde birçok engellemeyle karşılaştığını anımsatarak bu engellemelerin demokrasi ve oyla aşıldığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın seçimde başarılı olamaması halinde terör örgütlerinin Meclisteki uzantılarıyla şımarıklık içerisine gireceğini ifade eden Soylu, buna Türkiye'nin tahammülünün olmadığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir milletvekilinin kendisine Hakkari ve Şırnak'taki askerlerin işgal askeri olduğunu söylediğini hatırlatan Soylu, söz konusu milletvekiline o sözü söyletenin Millet İttifakı olduğunu ifade etti.

Soylu, oy ve demokrasinin çok şeye muktedir olduğunu dile getirerek Cumhur İttifakı'nın demokrasi destanı yazacağını belirtti.

- "Türkiye'ye pusu kurmaya çalışanlara kendimizi güldürmeyelim"

Vatandaşlardan 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek vermelerini isteyen Soylu, "FETÖ'ye acıyan acınacak duruma düşer. Bunu neyle söylüyorum, vatandaşımızın verdiği iradeyle, oyla, sandıkla söylüyoruz. Bakınız aynı noktaya düşeriz. Türkiye'ye pusu kurmaya çalışanlara kendimizi güldürmeyelim, onlara güç vermeyelim. Doğu ve Güneydoğu'da, o dağlarda bizim şu anda kahramanlarımız bu mücadeleyi yaparken onların arkasına milletimizin desteğini de koyalım. Gözü bir okyanus ötesine bakandan bir de Kandil'e bakandan bu memlekete hayır gelmez." diye konuştu.

Soylu, Gölbaşılılardan 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye, Gölbaşı'nda ise Ramazan Şimşek'e destek vermelerini istedi.