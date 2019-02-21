Göztepe'nin konuğu Trabzonspor

Göztepe'nin konuğu Trabzonspor21 Şubat 2019 Perşembe 10:52
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 23. hafta mücadelesinde yarın saat 20.30'da Bornova Stadı'nda Trabzonspor'la karşılaşacak.
Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
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