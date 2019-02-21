0553 313 94 23

Göztepe'nin konuğu Trabzonspor

21 Şubat 2019 Perşembe 10:52
Göztepe'nin konuğu Trabzonspor

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 23. hafta mücadelesinde yarın saat 20.30'da Bornova Stadı'nda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:52
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet kolaylığı sunulmalı"
    1. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    2. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    3. FETÖ'cü kaymakama 6 yıl 3 ay hapis!
    4. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    5. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    6. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    7. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    8. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    9. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    10. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    11. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    12. Şırnak’ta okulların etrafı..
    13. Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile..
    14. Hakkari’de 24 bin adet av tüfeği..
    15. Savcı ve emniyet güçlerini hedef..
    16. Park Afyon’da canlı yayın
    17. CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi
    18. Mane'nin başı hırsızlarla dertte
    19. Özbelsan’ın yeni tesisleri açılıyor
    20. GÜNCELLEME - Mersin'de 5 katlı bina..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı