"Göztepe'miz daha fazla taraftarla buluşacak"





İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin İnönü Caddesi'ne bakan kale arkası tribününün ayakta seyire uygun hale getirilecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Özalan, yaptığı açıklamada, Avrupa'nın birçok dev kulübünde kale arkası tribünlerindeki koltukların kaldırılarak seyirci sayısının arttırıldığını dile getirdi.

Yurt dışında futbol oynadığı dönemlerde, bu uygulamanın yapıldığı statların kale arkası tribünlerinde ayrı bir dinamizm ve coşku olduğunu gördüğünü aktaran Özalan, "İlk ayakta seyirci uygulamasının İzmir'imizin güzide kulüplerinden biri olan Göztepe'nin stadında başlayacak ve Göztepe'mizin daha fazla taraftarla buluşacak olması benim için ayrı bir mutluluk. Bu uygulama bütün kulüplerimiz ve taraftarlarımız için hayırlı olsun. 'Takımın aşkına herkes ayağa' tezahüratı ile daha fazla coşkunun yaşanacağı maçlar izlememizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ayakta seyirci uygulamasının hayata geçmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Özalan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu sistemin uygulanması ve aynı heyecanın yaşanması için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile güvenlik detaylarını görüşmek için temasa geçtik. Daha önce Avrupa'da yaşamış olduğum tecrübeleri, hissettiğim atmosferi, taraftarın oluşturduğu sinerjiyi anlatma fırsatı buldum. Sayın Bakanımızın Emniyet Genel Müdürlüğüne verdiği talimat ile uygulamanın yürürlükte olmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı bilgisini alınca, TBMM Genel Kurulundan geçirdik. Bu süreçte bize destek olan Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ve Grup Başkanvekilimiz Mehmet Muş'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum."



