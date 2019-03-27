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Göztepeli futbolcular depremzede çocuklarla maç yaptı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe A.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:01
Göztepeli futbolcular depremzede çocuklarla maç yaptı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe A.Ş, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşanan deprem bölgesinde köylerdeki afetzede çocuklara moral ve destek vermek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklara küçük hediyeler veren teknik heyet ve futbolcular, depremzede miniklerle futbol oynamayı da ihmal etmedi.


Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve 1. Lig’de verilen arayı değerlendirmek için Denizlispor ile deplasmanda hazırlık karşılaşması yapacak olan Göztepe A.Ş. teknik heyet ve futbolcuları Acıpayam’da 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti. Sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Tamer Tuna, futbolcular Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Serdar Gürler, Eren Bilen ve Arda Özçimen ile kulüp personelleri, hayatını çadırlarda devam ettiren ailelerle görüştü. Okulların tatil olması nedeniyle okula gidemeyen Acarı Mahallesi’ndeki çocuklarla ilgilenen ekip, onlara atkı, forma, tişört, kalemlik gibi hediyeler verip sonrasında piknik alanında maç yaptı.



"Bu gülen yüzleri böyle görmek harika"


Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, deprem sonrası travma yaşayan çocukların yüzlerinin bir an olsun güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Büyük bir deprem kuşağındayız. Ülke olarak zaman zaman bu depremleri yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumun farkındalığını yaşamamız gerekiyor. Biz Göztepe olarak çeşitli faaliyetlerle gerçekleştiriyoruz. Bugün burada olmak bizim için çok güzel. Özellikle çocukların gülen yüzlerini görmek çok güzel. Türk Kızılayı’nın burada verdiği desteği ve verdiği hizmetleri gördük. Biz de bir nebze olsun onların yanında bulunmaktan mutlu olduk. Bu gülen yüzleri böyle görmek harika. Büyük travmalar yaşanmış. Gözle görülebilir derecede yıkımlar var. Ama en büyük yıkım çocukların etkilenmesi. Bunun farkındalığını yaşayarak öğrendik. Burada en önemli şey bilinçlenmek ve bu doğrultuda hareket etmek. Bizim güler yüzlerle mutlu oluşumuz onlara manevi anlamda destek olmuştur. Biz de buradaki çocuklarla birlikte vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk" dedi.



"Yaralarını sarmak için buradayız"


Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış da, "Bizim için en önemli husus, Göztepe gibi güzide kulüplerimizin farkındalık oluşturmak adına milletimizin yanında olması bize manevi bir destek olması. Bugün genç kardeşlerimizle bir araya geldik, onların birazcık yaralarını sarmak, onlara destek olmak amacıyla alandayız, küçük hediyeler verdik" şeklinde konuştu.



"Umarım en kısa sürede evlerine dönerler"


Futbolculardan Serdar Gürler ise kente hazırlık maçı yapmak ve deprem bölgesini ziyaret etmek için geldiklerini dile getirerek şunları söyledi:


"Denizli’ye hazırlık maçı yapmaya ve deprem bölgesini ziyaret etmek için geldik. Buradaki çocuklara moral ve destek vermek için geldik. Güzel bir etkinlik oldu. Keşke elimizden gelse de hemen evlerine dönebilseler. Çocuklarla eğlenip top oynadık. Bu coşkuyu yaşamak bizim için de moral oldu. Umarım en kısa sürede evlerine dönerler ve bu korkuyu bir daha yaşamazlar."


Ziyaret futbolcuların çocuklara Kızılay tarafından hazırlanan yemekleri dağıtmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:01
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