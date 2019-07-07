Göztepe'den Eren Derdiyok atağı! Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile yollarını ayıran Eren Derdiyok ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Göztepe’nin kadrosuna katmak istediği Eren Derdiyok transferini bitirme noktasına geldiği öğrenildi. Transfer görüşmeleri için İzmir’de olan deneyimli forvet ile yıllık ücret konusunda el sıkışıldığı belirtilirken, tarafların sözleşme süresi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda Eren’in önümüzdeki sene Göztepe forması giymesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezona Galatasaray’da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında başka bir takımda forma giymemişti.

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