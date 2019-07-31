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Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe Yaya Köprüsü'nün yenilenmesi için çalışmalara başlıyor - Çalışmalar kapsamında, D-100 Karayolu'nun Göztepe Medical Park bölgesinde, 2 Ağustos Cuma günü 00.00'dan 6 Ağustos Salı 06.00'ya kadar her iki yönde birer şerit kapatılarak, yol daraltması yapılacak

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Göztepe Yaya Köprüsü'nü yenileyecek.

İBB'de yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Bostancı arasında bulunan Göztepe Yaya Köprüsü'nü yenileme çalışmalarına başlanıyor.

Köprüdeki çalışmalar kapsamında, mevcut yaya köprüsü sökülerek, yerine yeni köprü monte edilecek.

Eskiyen köprünün Kadıköy yönündeki ayağı, yapımı devam eden Kurbağalıdere ıslahı projesi ile çakışıyor. Islah projesinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için köprü ayağının oturacağı noktanın da değişmesi planlanıyor.

Yeni köprünün montajı tamamlandıktan sonra, eski köprünün söküm çalışmaları başlayacağından, yayalar çalışma süresince mevcut köprüyü kullanabilecekler. Çelik olarak tasarlanan yeni yaya yolu köprüsü, 70,5 metre uzunluğunda 1 orta 2 kenar ayak, 2 asansör ve 2 iniş merdiveninden oluşacak.

Yaya üst geçidinin orta ayak temelinin yapılabilmesi için, D-100 Karayolu'nun Göztepe Medical Park bölgesinde her iki yönde birer şerit, 2 Ağustos 2019 Cuma (Cumartesiye bağlayan gece) 00.00'dan 6 Ağustos 2019 Salı 06.00'ya kadar kapatılarak, yol daraltması yapılacak.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
  1. Göztepe
  2. Göztepe Köprüsü
  3. İbb
  4. Kadıköy
  5. yenileme çalışmaları

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