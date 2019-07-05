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Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile birlikte Göztepe’nin yapımı devam eden stadının seyirci kapasitesinin arttırılacağını açıklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:14
Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile birlikte Göztepe’nin yapımı devam eden stadının seyirci kapasitesinin arttırılacağını açıklandı.


Ligin ikinci yarısında açılması planlanan ve yapımı devam eden Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’ne kapasite müjdesi geldi. Dün TBMM’de kabul edilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi kapsamında seyircilerin karşılaşmaları ayakta seyredebileceği alanda bilet satışı yapılabilecek. Bunun üzerine Göztepe’nin yeni stadının kapasitesi de 20 bin 35’ten 25 bin 35’e çıkarılacak.


Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ilerleyen dönemlerde kapasitenin 35 bine kadar çıkarılabileceğini söyledi. Kaya, “TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul ettiğimiz 92 sıra sayılı kanun ile birlikte bundan böyle futbol müsabakalarında seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. İlk aşamada, Göztepemizin yeni stadyumu olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin İnönü Caddesi’ne bakan kale arkasını ayakta seyire uygun hale getirerek, stadyumumuzun toplam seyirci kapasitesini 25.035’e çıkarıyoruz. İkinci aşamada ise aynı işlem deniz tarafındaki kale arkasında da gerçekleştirilebilecek. Böylece stadyumumuzun kapasitesi toplamda 30 bin 35’e kadar çıkartılabilecek. Şanlı şerefli taraftarımıza ve kulübümüze hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:14
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