Göztepe sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3-14 Temmuz'da çalışmalarını İzmir'de sürdürecek sarı-kırmızılı ekibin, 16-26 Temmuz ve 29 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Bolu'da iki ayrı kamp yapacağı belirtildi. Kamp dönemi boyunca oynanacak hazırlık maçları programının önümüzdeki günlerde duyurulacağı bildirildi.

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