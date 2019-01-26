Penaltıyı kaçıran Göztepe, Galatasaray'ı elinden kaçırdı

Galatasaray karşılaşmayı 73. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 kazandı. Göztepe 57. dakikada Borges'in penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takımın ayrıca ikinci yarıda iki şutu direkten döndü. Zor hava şartları ve ağır zeminde oynana mücadelede Galatasaray da Onyekuru ile net pozisyonlar yakaladı. Fatih Terim'in cezasını tamamladığı mücadelede konuk ekip çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray 38 puan ile lider Başakşehir'i takibini sürdürdü. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Galatasaray ligde bir sonraki maçını Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

STAT: Bornova

HAKEMLER:Bülent Yıldırım , Kemal Yılmaz , Asım Yusuf Öz

GÖZTEPE: Beto - Gassama , Titi , Reis , Agbenyenu , Poko , Borges (Dk. 77 Deniz ), Castro , Halil (Dk. 83 Tayfur), Serdar (Dk. 71 Yasin ), Jerome

GALATASARAY: Muslera - Mariano , Maicon , Marcao , Linnes , Fernando , Ndiaye , Selçuk (Dk. 79 Donk ), Onyekuru , Feghouli (Dk. 90+3 Semih), Sinan (Dk. 89 Muğdat)

GOLLER: Dk. 72 Sinan (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Gassama, Poko (Göztepe) - Sinan, Marcao, Mariano (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Belhanda'nın yerine Selçuk İnan!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasında cezalı olan Belhanda'nın yerine orta sahada Selçuk İnan'a görev verdi. Sarı kırmızılı takımın kaptanı, en 8 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev almıştı. Selçuk ligde 49 gün sonra 11'de yer aldı.

Fatih Terim tam 85 gün sonra takımının başında sahaya çıktı!

2 Kasım 2018 tarihininde oynanan Fenerbahçe derbisinde son olarak saha kenarında takımının başında maça çıkan Fatih Terim'in cezası sona erdi.

Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim de sosyal medya hesabından ' Nasıl özledik seni saha kenarında görmeyi' yazarak duygularını paylaştı.

Terim'in listesinde yer almayan Loic Remy için transfer harekatı!

Ara transferin bitimine 5 gün kalmasına karşın halen golcü takviyesi yapamayan Galatasaray yönetimi, Loic Remy'i kiralamak için girişimlerde bulundu.

Galatasaray, Lille Kulübünde forma giyen ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Loic Remy'i 5 aylığına kiralamak için Fransız ekibi ile görüştü.

Ancak bu transferdeki sürpriz gelişme ve detay ise Loic Remy'nin, Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede yer almadığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki oyuncu ile alakalı Terim'in bir rapor vermediği ve tamamı ile Galatasaray yönetiminin insiyatif, tasarrufu ile bu transfer için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Transfer döneminin bitimine kısa süre kaldığı için Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in sunduğu oyuncu listesi dışında forvet takviyesi için birçok isimle görüştüğü ifade edildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in istediği forvet transferini halen gerçekleştiremeyen Galatasaray Kulübünde Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay uzun süre sonra sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı bir karşılaşmaya gelmedi.

Sarı kırmızılı takımın İzmir'deki deplasmanına gelmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadyumu'ndaki kulüp binasında Özbekistan Futbol, Boks ve Okçuluk Federasyonu idarecilerini ağırladı.

İzmir'deki karşılaşmaya Galatasaray yönetiminden yalnızca maç günü 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar geldi.

Galatasaray sosyal medya hesabından yanlış anons!

Sarı kırmızılı kulübün sahaya çıkacağı ilk 11 resmi twitter hesabından yanlış yayınlandı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, ilk 11'de Fernando'ya yer verirken sarı kırmızılı kulübün resmi hesabı ise Donk'u oynattı!

Farkedilen bu hata ve yanlış anons üzerine Galatasaray Kulübü 5 dakika sonra Fernando'yu ilk 11'e koyup kadroyu yeniden paylaştı.

Yasin Öztekin hasret giderdi!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılan ve Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşları Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş ile uzun süre sohbet etti

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Serdar’ın ortasında Reis kafayı vurdu, seken topu kaleci Muslera kontrol etti.

20'nci dakikada Serdar’ın sağdan ortasında Mariano topu göğsüyle kaleci Muslera’ya indirmek istedi. Ancak zeminden dolayı seken top köşeye yöneldi, Muslera meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

28'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Onyekuru savunmadan sıyrılıp ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Beto iyi yer tutup topun kontrolünü sağladı.

35'inci dakikada Sinan’ın yerden ortaladığı topa Feghouli ceza sahası içinde gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada ceza sahası dışından Ndiaye şutunu çekti, kaleci Beto topa uzanarak gole izin vermedi.

52'nci dakikada Agbenyenu’nun uzun pasında Jerome topu topuk pasıyla Castro’ya aktardı. Castro’nun kesme vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

52'nci dakikada Göztepe’de yapılan ortada Jerome kafaya çıkarken Maicon topa elle müdahale etti. Göztepeli futbolcular pozisyona ısrarla itiraz edince, hakem Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla pozisyonu izlemeye karar verdi. Pozisyonu izleyen Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.

57'nci dakikada penaltıyı kullanan Borges topu dışarıya attı.

67'nci dakikada uzun topla Göztepe savunmasının arkasına sarkan Onyekuru kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı, ancak top ıslak zemine takılınca kaleci Beto, Onyekuru’dan önce topu kontrol etti.

72'nci dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Mariano’nun sağ taraftan ortasında topa göğsüyle dokunan Sinan fileleri sarstı: 0-1.

79'uncu dakikada Göztepe beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan Yasin’in kullandığı köşe atışında Jerome’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

81'inci dakikada Donk’un derinlemesine pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Onyekuru plaseyi vurdu, ancak top yandan dışarı gitti.

90+1'inci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Galatasaray defansının bir türlü uzaklaştıramadığı topa Yasin sert vurdu. Meşin yuvarlak direkte patladı.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.