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Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta Göztepe/Fener maçı hakemi kim?

Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig’in 3. Haftası maçlarından en kritik maç Göztepe Fenerbahçe maçı olacak. Fenerbahçe ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 49. Kez birbirlerine rakip olacak. Peki Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Göztepe-Fener maçının hakemi kim?

24 Ağustos 2018 Cuma 17:13
Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta Göztepe/Fener maçı hakemi kim?

Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig’in 3. Haftası maçlarından en kritik maç Göztepe Fenerbahçe maçı olacak. Fenerbahçe ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 49. Kez birbirlerine rakip olacak. Peki Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Göztepe-Fener maçının hakemi kim?

Göztepe Fenerbahçe maçı yarın (25 Ağustos Cumartesi günü) saat 21:45’te stard verilecek. Göztepe Fenerbahçe maçı Bornova Stadı’nda oynanacak. Göztepe Fenerbahçe maçı BeINSports 1’den canlı olarak izlenebilecek. Göztepe/Fenerbahçe maçını Çüneyt Çakır yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı. İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 17:13
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