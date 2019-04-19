Göztepe Erzurumspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 29. haftasında düşme hattında bulunan Göztepe sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Göztepe Erzurumspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...19 Nisan 2019 Cuma 22:13
Süper Lig'in 29. haftasında düşme hattında bulunan Göztepe sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Göztepe Erzurumspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...
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Göztepe Erzurumspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ligde 28. haftayı 27 puanla 16. sırada tamamlayan Göztepe ile sarı-kırmızılı ekibin 2 puan gerisinde 17. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde kalma umutlarını son haftalara bıraktı.
Göztepe BB Erzurumspor maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.
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