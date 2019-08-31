Göztepe Denizlispor maçı canlı izle Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. İşte, Göztepe Denizlispor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…

Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. İşte, Göztepe Denizlispor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları… Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor Bornova Aziz Kocaoğulu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin hakemi ise Suat Arslanboğa. Canlı maç sonucu: 0-0 Göztepe’nin ilk 11’i Beto Titi L. Gassama Wallace Berkan Emir Alpaslan Öztürk Halil Akbunar Serdar Gürler A. Biyogo Poko Soner Aydoğdu Eren Derdiyok Denizlispor’un ilk 11’i A. Stachowiak Tiago Lopes Oğuz Yılmaz Z. Bergdich C. Săpunaru R. Murawski I. Aissati Recep Niyaz Zeki Yavru M. Barrow H. Rodallega

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