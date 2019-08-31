Göztepe Denizlispor maçı canlı izle
Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. İşte, Göztepe Denizlispor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45
Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. İşte, Göztepe Denizlispor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…
Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor Bornova Aziz Kocaoğulu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin hakemi ise Suat Arslanboğa.
Canlı maç sonucu: 0-0
Göztepe’nin ilk 11’i
Beto
Titi
L. Gassama
Wallace
Berkan Emir
Halil Akbunar
Serdar Gürler
A. Biyogo Poko
Soner Aydoğdu
Denizlispor’un ilk 11’i
A. Stachowiak
Tiago Lopes
Oğuz Yılmaz
Z. Bergdich
C. Săpunaru
R. Murawski
I. Aissati
Recep Niyaz
Zeki Yavru
M. Barrow
H. Rodallega
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