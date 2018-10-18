Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda maçın hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. 15. Puanla 3. Sırada yer alan Beşiktaş, Göztepe karşısından mutlu dönmek istiyor . Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de heyecan dorukta. Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe-Beşiktaş maçı ekranlara gelecek. 12 Ekim Paza günü oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçının başlama saati 19:00. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek. Göztepe Beşiktaş maçını beIN Sports 1 canlı verecek.