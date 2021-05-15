Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç? Göztepe - Beşiktaş canlı skor
Süper Lig'in 42. ve son haftasına averajla Galatasaray'ın önünde lider giren Beşiktaş, Göztepe maçıyla sezonu noktalayacak. Göztepe - Beşiktaş maçı ilk yarısı başladı. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç? İşte Göztepe - Beşiktaş canlı skoru...
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı öncesi geri sayım başladı. Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte maçın ilk yarısında son durum...
Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç?
Göztepe - Beşiktaş : 1-1
10' Beşiktaş, Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden Rachid Ghezzal korneri kullandı, arka direğe gönderdiği topa Welinton kafasıyla dokunarak içeri gönderdi. Orada Vida kafa vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
15' Göztepe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Berkan ceza sahasına ortasını gönderdi. Ndiaye ceza sahasında boş pozisyonda kafası vuruşunu yaptı, top üst direğe çarparak geri geldi. Dönen topu N'Sakala uzaklaştırmak istedi ancak top kısa düşerek Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Halil şutunu attı ancak Ersin son anda kornere çeldi.
24' Göztepe, Alpaslan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Orta sahanın az ilerisinden Göztepe Berkan'la serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Atınç kafasını vurdu, arka direğe doğru giden topa Ndiaye dokundu, direkten dönen topa Alpaslan vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.