Göztepe ayrılığı duyurdu! Yeni takımı...
Göztepe, Rotman'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.27 Temmuz 2018 Cuma 16:28
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncumuz Rajko Rotman ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Rotman'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.
ROTMAN KAYSERİSPOR YOLUNDA
Göztepe ile yollarını ayıran Rotman'ın Kayserispor ile anlaşması bekleniyor.
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