Göztepe ayrılığı duyurdu! Yeni takımı...

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Rajko Rotman ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Rotman'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.

ROTMAN KAYSERİSPOR YOLUNDA

Göztepe ile yollarını ayıran Rotman'ın Kayserispor ile anlaşması bekleniyor.