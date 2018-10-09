Göztepe Altınordu hazırlık maçı ne zaman saat kaçta? Maç seyircisiz mi oynanacak?

Milli takımın Bosnahersek ve Rusya ile yapacağı maçlar nedeniyle Süper Lig’e ara verilecek. Bu arayı değerlendirmek isteyen Göztepe ve Altınordu hazırlık maçı yapacak. Göztepe Altınordu maçı ne zaman saat kaçta? Maç seyircisiz mi oynanacak?

Milli maç arası nedeniyle Göztepe ile Altınordu’nun oynayacağı hazırlık maçı seyirciye kapalı olarak oynanacak. Milli takımın BosnaHerkes ve Rusya ile yapacağı maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’e verilen arayı değerlendirmek isteyen İzmir ekipleri Göztepe ve Altınordu hazırlık maçı yapacak. Pazar günü saat 14.00’de İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altınordu maçının seyirciye kapalı olarak gerçekleştireceği açıklandı.