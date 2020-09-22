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Korona Virüs Gözlük takmak koronavirüse karşı korur mu?
Korona Virüs

Gözlük takmak koronavirüse karşı korur mu?

Koronavirüsten korunmak için maske yeterli mi? | Koronavirüs salgını tüm dünyaya kabus yaşatmaya devam ediyor. Son günlerde hem ülkemizde hem de Avrupa’da rakamlar tırmanışa geçti. Bilim insanları ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürürken bu ölümcül virüsle ilgini yeni veriler de ortaya çıkıyor. Peki, koronavirüsten korunmak mümkün mü? | Herkes koronavirüse yakalanacak mı? | Koronavirüsten korunmak için gözlük takmak şart mı? | Koronavirüs herkes için ölümcül mü?

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:00:00 -
Gözlük takmak koronavirüse karşı korur mu?

2019 yılının son günlerinde Çin’de bir salgının başladığı haberleri tüm dünyayı kaygılandırdı. Ancak başta Çin olmak üzere pek çok ülke tedbirleri geç alınca virüs tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Ne yazık ki hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde her gün onlarca can yaşamını yitiriyor. Bu hastalıktan korunmanın tek yolu ise maske, mesafe ve hijyen…

Özellikle yaz aylarıyla birlikte ülkemizde geniş bir kesim ‘Nasılsa bu hastalık herkese bulaşacak’ algısına kapıldı. Bilim insanları bunun bir yanılgı olduğunu, herkesin hastalanmayacağını. Bu sebeple tedbirlere sıkı sıkı tutunulması gerektiğini belirtiyor.

Koronavirüse karşı tedavi ve aşı henüz bulunmadı. Aşı çalışmaları farklı ülkelerde devam ediyor. Türkiye kendi aşısını geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar yapılan çalışmalar ışığında şu anda aşı kadar önemli bir avantaja sahip olduğumuzu belirtiyor. Bilim insanları doğru maske kullanımının aşı kadar kıymetli olduğunu, maske ve mesafeyle hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Gözlük takmak koronavirüse karşı korur mu?

Havaların serinlemesiyle birlikte insanlar daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirmeye başlayacak. Bu durum ise salgında rakamların artmasına yol açabilir. Bu sebeple uzmanlar kapalı alanlara fazla girilmemesi gerektiğini, kalabalıktan uzak durulmasını ve maske kadar gözlük de kullanılmasını öneriyor.

Koronavirüs damlacıklarla bulaşıyor. Bu sebeple el hijyenine dikkat etmek ve maskeyi doğru kullanmak gerekiyor. Ancak gözler açıkta kaldığında yeterince güvende olmuyorsunuz. Bilim insanları gözlerden de enfekte olunabileceğini bu sebeple gözlük ya da maskeyle birlikte siperlik kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Dünyanın farklı yerlerinde yapılan bilimsel çalışmaların çoğunda gözlük ve maske ikilisini aynı anda kullananların hasta olma ihtimallerinin bir hayli azaldığını ortaya koydu. Bu sebeple dışarı çıkarken siperlik ve ya gözlük takmayı ihmal etmeyin.

 

 

                                       

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