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Okur Postası 'Gözlüğümün camlarını çöp kutusundan çıkar'
Okur Postası

'Gözlüğümün camlarını çöp kutusundan çıkar'

Gazetemiz okurlarından İsmail Kumbuzoğlu, "Gözlüğümün camlarını çöp kutusundan çıkar" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:11:00 -
'Gözlüğümün camlarını çöp kutusundan çıkar'

Eski Türkiye yıllarıydı. Devlet Hastanesi-Göz Doktoruna gittim. Her şey beş dakika sürdü. Reçetemi aldım.

Gözlükçü arkadaş, gözlüklerimi hazırladı. Eski gözlük camlarımı bir zarfın içine koyup bana uzattı. Almak istemedim. “Bunlar artık lâzım değil, çöpe atabilirsin” dedim. Öyle de oldu. Yeni gözlüklerimle yürümeye başladım. Fakat önümü çukur ve dalgalı görüyorum. Ha düzeldi, ha düzelecek... Derken, en az 500-600 metre gittim. Baktım ki kafa üstü düşeceğim. Gözlükleri çıkardım ve gözlükçüye telefon açarak, eski gözlük camlarımı çöpten çıkarmasını söyledim. On dakika sonra dükkana gidip, çöpten çıkarılan eski camları taktırdım. Ertesi gün aynı doktora gittim ve durumu anlattım. Doktor bana “Burada bu kadar olur. Özel muayenehaneme gelirsen mesele hallolur” dedi. Anladım ki bu işten bir şey çıkmaz. Tekrar gözlükçüye gittim. Bana duvarda asılı harfleri göstererek güzel bir muayene yaptı. Belirlediği camları çerçeveye taktı. Mükemmel bir netice aldık.

Eski Türkiye’nin, çok basit ve en hafif sıkıntılarından yaşadığım, sadece bir hatıramı anlattım. Yeni nesil bunları bilmez. Reisimiz’den Allah razı olsun. O badireli günleri unutmak asla mümkün değil.

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