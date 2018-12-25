Gözler Vasip Vali'de... Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Ankara da kar yağışı yoğunluğunu artırırken öğrenciler yarın kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ankara'nın birçok bölgesinde karla mücadele eden ekipler, şehri ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Veliler ve öğrenciler ise yarın Ankara'da okulların tatili olup olmadığını öğrenmek için Ankara Valisi Vasip Şahin'inTwitter adresini yakın markaja aldı.

İstanbul valisiyken öğrencilerin esprili paylaşımlarına konu olmuştu

Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter hesabını takibe alan öğrenciler, Vali Şahin'in İstanbul'daki görev günlerini aratmadı.

Vali Şahin, İstanbul Valiliği yaptığı dönemde de İstanbullu öğrencilerin esprili paylaşımlarına konu olmuş, öğrencilerin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda kullandıkları, 'Vali amca tatil isteriz', 'Seni seviyoruz Vasip amca', 'Vasip Vali sen çok yaşa' ifadeleri, okuyanları gülümsetmişti.