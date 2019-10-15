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Fransa tribünlerinde provokatif pankart

Euro 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile karşılaştığı maçta, Fransa tribünlerinde provokatif pankart açıldı.

15 Ekim 2019 Salı 10:06
Fransa tribünlerinde provokatif pankart

Euro 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son anlarında ise Fransa tribünlerinde provokatif pankart açıldı. 'Kürt katliamını durdurun' yazılı pankart açıldıktan hemen sonra başka taraftarlar tarafından indirildi.

A Milli Takımımızın Fransa'yla 1-1 berabere kaldığı maçta tribünlerde skandal bir pankart açıldı. Mücadele devam ederken Fransız seyircilerin arasında bulunan provokatif bir grup bir anda pankart açtı.

Maçın 86. dakikasında açılan provokatif pankartta 'Kürt katliamını durdurun' yazıyordu. Fakat açıldıktan birkaç saniye sonra skandal pankart etraftaki kişiler tarafından çekilerek indirildi. L'Equipe'te yer alan haberde arbede yaşandığı ve polis tarafından durumun hemen kontrol altına alındığı belirtildi.

UEFA'nın tutumu bekleniyor

Konuyla ilgili Fransa cephesine UEFA'dan bir ceza gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:06
  1. Euro 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu
  2. Euro 2020 Avrupa Elemeleri
  3. A Milli Takımı
  4. Fransa
  5. provokatif pankart
  6. L'Equipe
  7. Kürtler
  8. Türkiye

YORUM YAZ

  • emekli çavuşemekli çavuş53 dk önce
    PANKART....KIŞKIRTICI......BARIŞ.PINARI...HAREKATINDA.....SİVİLLERİ.KATLEDEN.................ÇOCUK..KATİLLERİ..MASUM..İNSANLARA..ZÜLMEDEN....KATİLLER...TEMİZLENİYOR............ELİNE...SİLAH..VERİLMİŞ.....SATILMIŞ.....TERÖRİSTLER...TEMİZLENİYOR....ETKİSİZ.............HALE...GETİRİLİYOR...........
  • ahmet koçakahmet koçak56 dk önce
    adi şerefsizler 7 senedir suriyede müslüman kanı akıyor bir defa tepki verdinizmi?ikiyüzlü pislikler.

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