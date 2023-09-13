  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD şaşkın! Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve BAE, Türkiye'nin peşine düştü

Dolar ve euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Ne varsa alıyorlar, arabaları doldurup doldurup gidiyorlar

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Yunanistan'ın korktuğu başına geldi! Türkiye'nin en güçlü füzesi oraya verildi

CHP Kongresinde kavga çıktı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı “Hırsızlar Dışarı”

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan’dan ‘mülakat’ açıklaması: Mülakat süreci birçok sıkıntıya sebep olacak

İran'dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Bu olursa, Türkiye kesin devreye girer

Leyleklerin hareketini takip ederek Türkiye'ye ilan etti! Müjde, kesin olarak geliyor

Hilal Kaplan çok pis daldı! Topu tam 90'a taktı! Helal olsun sana bacım

SİHA Sezgin hakkında flaş gelişme
Ekonomi Gözler oraya çevrildi, merakla bekleniyordu, son dakika ABD enflasyon veri bilgisi verildi!
Ekonomi

Gözler oraya çevrildi, merakla bekleniyordu, son dakika ABD enflasyon veri bilgisi verildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 20:05:00 - 2023-09-13 20:10:16
Gözler oraya çevrildi, merakla bekleniyordu, son dakika ABD enflasyon veri bilgisi verildi!

Küresel piyasalarda gözler, ABD'nin enflasyon verilerine çevrilmişti. Merakla beklenen Kritik ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Son dakika haberi: Küresel piyasalarda gözler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerindeydi. Beklenen verilerin açıklanmasıyla ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belli oldu. ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.
Piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişini kaydetti. TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 3,7'lik artış kaydetti. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,6 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 3,2 olmuştu.

BENZİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU HIZLANDIRDI

Söz konusu dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle benzin fiyatlarında yaşanan artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem oldu.

Enerji endeksi ağustosta aylık yüzde 5,6 artarken, yıllık yüzde 3,6 azaldı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 10,6 artarken, yıllık yüzde 3,3'lük azalış kaydetti.


Aynı dönemde barınma fiyatlarındaki artış da enflasyondaki aylık yükselişte etkili kalem olmayı sürdürdü. Barınma endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 7,3 arttı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,3'lük artış kaydetti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON AYLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Çekirdek enflasyon, aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,7 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. (AA)

Türkiye'de BAE’nin hisse alacağı ilk şirket o oldu! BAE Türkiye'nin kapısını çaldı, Türkiye'ye dolar yağacak
Türkiye'de BAE’nin hisse alacağı ilk şirket o oldu! BAE Türkiye'nin kapısını çaldı, Türkiye'ye dolar yağacak

Ekonomi

Türkiye'de BAE’nin hisse alacağı ilk şirket o oldu! BAE Türkiye'nin kapısını çaldı, Türkiye'ye dolar yağacak

Malcolm X'in kızı Şahbaz Türkiye'ye duyurdu: Babam Türkiye'yi çok seviyordu
Malcolm X'in kızı Şahbaz Türkiye'ye duyurdu: Babam Türkiye'yi çok seviyordu

Aktüel

Malcolm X'in kızı Şahbaz Türkiye'ye duyurdu: Babam Türkiye'yi çok seviyordu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23