Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti?

24 Haziran seçimlerinden büyük bir hüsranla çıkan CHP’de kazan kaynamaya devam ederken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu akşam saat 19:00’da , CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Peki Kılıçdaroğlu İnce görüşmesinden sonra Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

24 Haziran genel seçimlerinde partisinden fazla oy olan Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam saat 19.00'da görüşecek. Kılıçdaroğlu ve İnce seçim sonrasında ilk kez görüşme gerçekleştirecek. Muharram İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söylemişti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30.4 oy alırken, CHP, yüzde 22.64 oy oranına sahip olmuştu. Seçimlerde CHP 146 milletvekili çıkarmıştı. Seçimlerde istenilen sonucu alamayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündeme gelmişti.