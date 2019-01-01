Gözler ikinci faiz indiriminde! Konutta büyük kampanya Eylül’de

Gayrimenkul projelerinin ilk el satış ofislerinde sonbahar bereketi için hazırlıklar hız kazandı. Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirme kararından sonra yönünü gayrimenkule çeviren yatırımcılarla oturum planı yapan alıcılar ikinci indirim kararını bekliyor. Özel bankaların kulak asmadığı bu gelişmeleri yakından takip eden İNDER- KONUTDER ve GYODER ise üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek büyük bir kampanyaya önderlik etmeye hazırlanıyor. Emlak Konut GYO’nun çözüm ortaklarıykla geliştirdiği projelerin de dahil edileceği ve 16 Eylül haftasında başlaması beklenen kampanyanın yılın son büyük fırsatı olarak tüm alıcıları cezbetmesi bekleniyor.

Dernekler de destekliyor

İster yatırım amaçlı olsun ister oturum amaçlı, her gelir grubuna hitap eden dairelerin yer aldığı projelerin büyük bir kısmı İstanbul’da konumlanıyor. Emlak Konut GYO güvencesi ile yükselen projelerin yanı sıra marka değeri yüksek firmaların da farklı lokasyonlarda inşa ettiği projelerde başlatılması planlanan kampanyaya ilgili STK’lardan da destek geldi.

Yeni Akit’e konuşan GYODER Genel Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, tüm üyelerinin böyle bir kampanya için hazırlıklı olduğunu, Merkez Bankası’nın 12 Eylül’de alacağı yeni kararın ardından piyasaya canlılık getirecek adımları destekleyeceklerini dile getirdi. 21 üyesi olan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) yönetimi de hafta içi gerçekleştirdiği toplantıda yapılacak kampanyanın genel çerçevesi üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Sektörde dengelenme sürecinin yaşandığı böyle bir dönemde üyeleri arasındaki dayanışma ile kampanyaya hazırlanan KONUTDER’in Genel Başkanı Altan Elmas’a göre inşaatta olan ve anahtar teslimi olan konutların kıymeti artacak. Böyle bir süreçte düzenlenecek fırsat kampanyası ile ev sahibi olmak isteyen tüketiciler ellerini çabuk tutmalı. Tüketicinin ihtiyacı olduğu halde farklı nedenlerde dolayı ertelediği konut alımı konusunda rüzgâr yeniden tüketicinin lehine esiyor. Alım için koşullar normalleşti sıra konut seçimine ve imzaya geldi.

Altan Elmas’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı SUR YAPI’da ise cezbedici kampanya süreci devam ediyor. 87 üyeli İnşaatçılar Derneği’nde de (İNDER) kampanyanın başlatılıp en verimli şekilde sonuç alınması için destek temennileri sıralanıyor. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, tüketicinin eylül ayı ile birlikte konut talebini daha hızlı şekilde alıma yönlendireceğini belirterek, “Çok yüksek bir konut talebi var ama beklemedeydi. Artık konut almanın tam zamanı. Üreticiler de yeni ürün üretmediği için, eski projeler ve inşa halindeki projeler değerleniyor. Piyasalarda hareket olunca inşaatçı yapamadığı zamları ilave edecek. Fiyatlarla direndik ama bir yere kadar. Tavsiyemiz; ev sahibi olmak isteyen, bu fiyatlar ve oranlardan yararlansın. Konut almak için tüm koşullar hazır durumda” dedi.

Yeni alım fırsatı

Ağustos ayıyla birlikte konut satışlarında dipten dönüşün başladığına işaret eden uzmanlar, gayrimenkul sektöründe alım zamanı olarak görülecek eylül kampanyasının hem sektöre hem de alıcılara moral vereceğini dile getiriyor.

Markalı projelere olan ilginin artacağı bu kampanyada kamu bankalarının sunduğu seçeneklerin yanı sıra firmaların kendi iç finansmanlarını zorlayarak ortaya koyacakları seçeneklerin de ilgi görmesi bekleniyor. Yeni alım fırsatları ile durgun geçen ayların acısını çıkarmak isteyen firmalar, maliyet artışlarına rağmen tüm imkânlarını seferber ederek tüketicilerin ev sahibi olmaları için kampanyada yer alacaklar.

Başvurular iştah kabarttı

Kurban Bayramı’ndan önce kamu ile bazı katılım bankalarının konut kredisiyle ilgili yaptıkları güncelleme sonrasında tüketicilerin kredi talebi rekor seviyeye çıktı. Sadece bir hafta içerisinde 35 bine yaklaşan talep alan bankalar incelemeleri tamamlayıp işlemleri yapmaya başladı. Ekonomideki dengelenme sürecinin bir parçası olarak görülen bu tablonun eylül ayında da gündem oluşturması bekleniyor.

Bakan Albayrak da desteklemişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirme kararının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız” diyerek sürecin geleceği olumlu noktayla ilgili önemli bir mesaj vermişti.