Gözler Emlak Konut’ta

Emlak Konut GYO’nun Türkiye genelindeki projelerinden ‘TEFE/Yİ-ÜFE’ artışı ile konut satın alan yatırımcılar, kurumun açıklayacağı fiyat güncelleme oranına odaklandı. Emlak Konut, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 yılı ödemeleri için fiyat güncellemesi yapacak. Yatırımcılar, yıllık enflasyonun yüzde 20,30 olarak gerçekleşmesinin ardından Emlak Konut’un açıklayacağı oranı bekliyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut, işyeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının altına çekerek 2019 yılı için yüzde 4’e sabitlemişti.