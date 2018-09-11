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Gözler bu toplantıda! Türkiye'den Cenevre açıklaması

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen kritik görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaptı.

11 Eylül 2018 Salı 18:52
Gözler bu toplantıda! Türkiye'den Cenevre açıklaması

BM Suriye Özel TemsilcisiStaffan de Mistura, Türk, Rus ve İranlı diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi'nin kurulması amacıyla Cenevre'de bir araya gelmişti.

Kritik görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı;

"Astana garantörü ülkelerin heyet başkanları 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisiyle biraraya gelmişlerdir.

Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi’nin oluşumu ve usül kuralları ele alınmıştır.

Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan Sivil Toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir.

Süreç Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir."

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 18:52
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