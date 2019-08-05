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Gözleme yaparak öğrencilere burs desteği sağlıyor

Kırşehir’de, Yardım Sevenler Derneğinin 20 yıldır gönüllü Başkanlık görevini yürüten Nurten Büyüksaraçoğlu, gözleme ve çörek yapıp satarak öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:17
Gözleme yaparak öğrencilere burs desteği sağlıyor

Kırşehir’de, Yardım Sevenler Derneğinin 20 yıldır gönüllü Başkanlık görevini yürüten Nurten Büyüksaraçoğlu, gözleme ve çörek yapıp satarak öğrencilere burs imkanı sağlıyor.



Tarihi Ahi Çarşısı yanında Belediye tarafından açılan ’Kadın Emek Pazarı’nda küçük bir dükkanda yaptığı gözleme ve çöreklerle öğrencilere burs imkanı sunan Büyüksaraçoğlu, "İki kişiyiz, gözleme yaparak öğrencilere burs imkanı sunuyoruz. Belediyenin verdiği alanı işletip masrafları çıktıktan sonra gelirin tamamını Yardım Sevenler Derneğine bağışlıyorum."dedi.



20 Yıldır gönüllü başkanlık yapan ve aldığı parayı da gönüllü olarak bağışlayan Saraçoğlu, "Hiçbir karşılık beklemeden gönüllülük esası ile kazancın masraflar dışında kalan kısmını bağışlayarak Kırşehir’e gelen öğrencilere burs imkanı olarak sunuyoruz. Dernekte de hiçbir ücret almadan çalışıyorum. Bağış yaptığımız para üniversitede okuyan öğrencilerimize burs olarak aktarılıyor."diye konuştu.



Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, İstanbul’da düzenlenen EMITT (İstanbul Turizm Fuarı) fuarlarında da Kırşehir kültürünün tanıtımı noktasında önemli rol oynuyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:17
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