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Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden aday

- Dünya Boks Birliği ve Avrupa Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç: "Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden adayım"

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:12
Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden aday


SAMSUN (AA) - Dünya Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, yerel seçimler dolayısıyla istifa ettiği Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Gözgeç, Samsun'da bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına göre federasyon başkanlığı görevinden istifa ederek, yerel seçimlerde Ankara Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olduğunu söyledi.

Adaylığının gerçekleşmediğini belirten Gözgeç, "Ana statüye göre 90 gün içerisinde yapılması gereken Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa yeniden aday olacağım. Bizim ana statümüz açık. 'İstifa eden başkan göreve geri dönemez' deniyor ancak tüzükte tekrar aday olamaz gibi bir ibare yok. Dolayısıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden adayım." ifadesini kullandı.

Gözgeç, kamuoyunda kendisi hakkındaki iddiaların hukuksuz, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve beyanlar içeren haberler olduğunu öne sürerek, Türkiye Boks Federasyonu ile federasyon bünyesinde bulunan sporcuların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını iddia etti.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:12
  1. Eyüp Gözgeç
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